İbn-i Sina 1000 yıl önce önerdi! Ramazan boyunca tüketin! Ne açlık kalacak ne de susuzluk!

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte oruç tutanlar, gün boyu açlık ve susuzluğa karşı dayanıklılıklarını sürdürmek için çeşitli önerilere başvuruyor. İbn-i Sina'nın binlerce yıl önce yaptığı çalışmalardan çıkan bir öneri ise, Ramazan ayında tok kalmanıza ve susuzluğu azaltmanıza yardımcı olabilir.