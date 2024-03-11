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İbn-i Sina 1000 yıl önce önerdi! Ramazan boyunca tüketin! Ne açlık kalacak ne de susuzluk!

Mübarek Ramazan ayının gelmesiyle birlikte, beslenme düzenimiz de değişiyor. Oruç tutarken Ramazan'ı rahat geçirmek isteyenler, çeşitli seçeneklere yöneliyor. Bu bağlamda, İbn-i Sina'nın bin yıl önerdiği bu besin, saatlerce tok kalmanıza ve susuzluk hissini azaltmanıza yardımcı olabilir! İşte 850 yıllık mucize tarif...

Giriş Tarihi: 11.03.2024 14:02 Güncelleme Tarihi: 11.03.2024 14:02
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İbn-i Sina 1000 yıl önce önerdi! Ramazan boyunca tüketin! Ne açlık kalacak ne de susuzluk!

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte oruç tutanlar, gün boyu açlık ve susuzluğa karşı dayanıklılıklarını sürdürmek için çeşitli önerilere başvuruyor. İbn-i Sina'nın binlerce yıl önce yaptığı çalışmalardan çıkan bir öneri ise, Ramazan ayında tok kalmanıza ve susuzluğu azaltmanıza yardımcı olabilir.

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İbn-i Sina 1000 yıl önce önerdi! Ramazan boyunca tüketin! Ne açlık kalacak ne de susuzluk!

İbn-i Sina'nın Ramazan reçetesi, demirhindi şerbetini öneriyor. Oruç tutarken susuzluk çekenler için ideal olan bu şerbet, serinletici ve besleyici özelliklere sahiptir.

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İbn-i Sina 1000 yıl önce önerdi! Ramazan boyunca tüketin! Ne açlık kalacak ne de susuzluk!

Aynı zamanda kan şekerini dengeleyerek enerji sağlar ve iftarda kaybedilen enerjiyi yeniden kazandırır. Demirhindi şerbeti ayrıca kabızlığı önler ve kolesterol, bronşit ve kalp hastalığı risklerini azaltır.

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İbn-i Sina 1000 yıl önce önerdi! Ramazan boyunca tüketin! Ne açlık kalacak ne de susuzluk!

Bu şerbet, mide ağrıları, mide ekşimesi, soğuk algınlığı, nezle, bağırsak parazitleri, ruhsal sıkıntılar, romatizma ve kas ağrılarına da iyi gelir.

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İbn-i Sina 1000 yıl önce önerdi! Ramazan boyunca tüketin! Ne açlık kalacak ne de susuzluk!

Ayrıca C vitamini, E vitamini, B vitaminleri, kalsiyum, demir, fosfor, potasyum, manganez ve diyet lifi bakımından zengindir, bu da onu dünyanın en değerli meyveleri arasında gösterir.