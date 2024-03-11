11 Mart 2024, Pazartesi
İbn-i Sina 1000 yıl önce önerdi! Ramazan boyunca tüketin! Ne açlık kalacak ne de susuzluk!
Mübarek Ramazan ayının gelmesiyle birlikte, beslenme düzenimiz de değişiyor. Oruç tutarken Ramazan'ı rahat geçirmek isteyenler, çeşitli seçeneklere yöneliyor. Bu bağlamda, İbn-i Sina'nın bin yıl önerdiği bu besin, saatlerce tok kalmanıza ve susuzluk hissini azaltmanıza yardımcı olabilir! İşte 850 yıllık mucize tarif...
Giriş Tarihi: 11.03.2024 14:02 Güncelleme Tarihi: 11.03.2024 14:02
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