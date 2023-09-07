Virüsü bakteriyi anında yok ediyor! Bu tarifi yaz kış deneyin! İşte bağışıklığın ilacı...

Virüs ve bakteriye doğal ilaç! Bu tarif kış aylarında hastalıklara karşı zırh gibi koruyacak! Sağlıklı bir yaşam sürdürmek ve hastalıklardan korunmak için bağşıklığımızı güçlendirmemiz gerekiyor. Soğuk kış ayları yaklaşıyor ve birçok kişi bu dönemi sağlık sorunları yaşamadan geçirmenin yollarını araştırıyor. İşte, bağışıklık sistemini güçlendiren karışım...