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Virüsü bakteriyi anında yok ediyor! Bu tarifi yaz kış deneyin! İşte bağışıklığın ilacı...

Virüs ve bakteriye doğal ilaç! Bu tarif kış aylarında hastalıklara karşı zırh gibi koruyacak! Sağlıklı bir yaşam sürdürmek ve hastalıklardan korunmak için bağşıklığımızı güçlendirmemiz gerekiyor. Soğuk kış ayları yaklaşıyor ve birçok kişi bu dönemi sağlık sorunları yaşamadan geçirmenin yollarını araştırıyor. İşte, bağışıklık sistemini güçlendiren karışım...

Giriş Tarihi: 07.09.2023 20:01
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Virüsü bakteriyi anında yok ediyor! Bu tarifi yaz kış deneyin! İşte bağışıklığın ilacı...

Bağışıklık sistemi, vücudunuzu hastalıklara karşı koruyan bir savunma mekanizmasıdır. Sağlıklı bir bağışıklık sistemi, mikroplarla savaşırken aynı zamanda hücresel onarıma yardımcı olur. İyi bir bağışıklık sistemi, kış aylarında grip, soğuk algınlığı ve diğer enfeksiyonlara karşı daha dirençli olmanıza yardımcı olabilir. İşte, hastalıklara karşı zırh gibi koruyan tarif...

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Virüsü bakteriyi anında yok ediyor! Bu tarifi yaz kış deneyin! İşte bağışıklığın ilacı...

VİRÜS VE ENFEKSİYONA KARŞI DOĞAL İLAÇ!

Prof. Dr. Saraçoğlu, geçtiğimiz yıllarda salgın hastalıklara karşı doğal bir tarif vermişti.

İşte, İbrahim Saraçoğlu'nun konuya ilişkin açıklamasıyla birlikte virüs ve enfeksiyona karşı bitkisel gargara tarifi:

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Virüsü bakteriyi anında yok ediyor! Bu tarifi yaz kış deneyin! İşte bağışıklığın ilacı...

"İşte burada daha burnunuzdayken yapacağınız şey adaçayı ve üçte bir oranında da ebegümeci. Adaçayı ile ebegümecini karıştıracaksınız, toplamı 5-6 gram kadar. Bunun gargarasını yapacaksınız.

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Virüsü bakteriyi anında yok ediyor! Bu tarifi yaz kış deneyin! İşte bağışıklığın ilacı...

Yani bir tutam adaçayını aldınız, bir çentik de içine ebegümeci ilave edin, hatta iki tutam alın adaçayını, yarım tutam kadar da ebegümeci, karıştırın bir bardak suda, 6-7 dakika kaynatın.

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Virüsü bakteriyi anında yok ediyor! Bu tarifi yaz kış deneyin! İşte bağışıklığın ilacı...

Ilıdıktan sonra süzeceksiniz. Ondan sonra sabah, öğle, akşam bununla gargara yapın. Her gün taze hazırlayacaksınız. Arada birkaç yudum da alabilirsiniz. Hiçbir zararı yok. İnanın yüz binlerce insanın hayatı kurtulur bu sayede" dedi.