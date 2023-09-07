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Karaciğer yağlanmasına kökten çözüm! 7 adımda tertemiz oluyor

Sağlıklı bir yaşamın temelinde sağlıklı bir karaciğer yatıyor. Birçok hayati fonksiyonun sorunsuz çalışmasını sağlayan karaciğer, kandaki toksinlerin filtrelenmesine ve sağlıklı kan şekeri seviyelerinin korunmasına yardımcı oluyor. Uzmanlar karaciğer sağlığını korumak için 7 öneride bulunuyor. İşte sağlıklı karaciğere sahip olmanın yolları...

Giriş Tarihi: 07.09.2023 16:22 Güncelleme Tarihi: 07.09.2023 16:22
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Karaciğer yağlanmasına kökten çözüm! 7 adımda tertemiz oluyor

Vücudun en büyük organı olan karaciğer, kan dolaşımındaki toksinlerin uzaklaştırılmasına, filtrelenmesine ve sağlıklı kan şekeri seviyelerinin korunmasına yardımcı oluyor. Vücudumuzun olmazsa olmaz organları arasında olan karaciğer sağlığını korumak için uzmanların 7 önerisi var.

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Karaciğer yağlanmasına kökten çözüm! 7 adımda tertemiz oluyor

GÜNLÜK YÜRÜYÜŞ YAPIN

Gençlerde günde 8 bin ila 10 bin adım ve yaşlılarda günde 6 bin ila 8 bin adım yürümek, yaşam süresini artırıyor. Kanserler dahil tüm vakalardan kaynaklanan ölümleri azaltıyor.

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Karaciğer yağlanmasına kökten çözüm! 7 adımda tertemiz oluyor

En az 30 dakika ile 1 saat arasında, daha az olmamak kaydıyla yürüyün. Ne kadar çok adım atarsanız o kadar iyi sonuç alabilirsiniz.

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Karaciğer yağlanmasına kökten çözüm! 7 adımda tertemiz oluyor

TEMPOLU YÜRÜYÜŞ ŞART

Dakikada 100 adım tempolu yürüyüş, kilo kaybı bile yaşamadan karaciğer yağlanmasını azaltıyor. Haftada en az 150 dakika tempolu yürüyüş olumlu sonucu garanti ediyor.

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Karaciğer yağlanmasına kökten çözüm! 7 adımda tertemiz oluyor

KALİTELİ UYKU

Geceleri en az 7 saat uyuyun. Gündüzleri bir saatten fazla şekerleme yapmayın ve hafta sonları kaybedilen uyku saatlerini telafi etmeye çalışın. Bu, yağlı karaciğere yakalanma olasılığını azaltır, yağlı karaciğer hastalığını iyileştirir ve yağlı karaciğerin ilerleme riskini azaltır.