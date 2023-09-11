İbn-i Sina saçlarınızı sağlık ve renk katacak şifa! Beyazları tek tek ortadan kaldıracak yöntem! 

Genetik sebepler, stres veya birçok farklı nedenden dolayı oluşan beyaz saçlar genellikle kişileri rahatsız eder. Pek çok kişi bu sebepten dolayı saçlarının rengini saç boyasıyla korumaya çalışıyor. Ancak uzun süre kullanılan ve bolca kimyasal içeren saç boyaları da bir süre sonra yıpranmalara neden oluyor.