İbn-i Sina saçlarınızı sağlık ve renk katacak şifa! Beyazları tek tek ortadan kaldıracak yöntem!
Saç beyazlaması, yaşlanma sürecinin doğal bir parçası olarak kabul edilirken, İbn-i Sina'nın yıllar önce bu soruna çözüm getirmek amacıyla bulduğu formül, günümüzde de ilgi çekiyor. Ünlü hekim ve filozof İbn-i Sina, saçların erken beyazlamasına karşı önerdiği formül ile tanınır. İşte her bir beyaz teli yok edecek yöntem...
Giriş Tarihi: 11.09.2023
08:46 Güncelleme Tarihi: 11.09.2023
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İbn-i Sina, sağlıkla ilgili birçok konuda şifalı yöntemler geliştiren ünlü bir tıp bilgini ve filozoftur. Saç beyazlaması gibi estetik sorunlar da dahil olmak üzere birçok sağlık problemine karşı doğal ve şifalı çözümler sunmuştur. Saç beyazlamasını önlemek için önerdiği yöntemler arasında özellikle bitki özleri, özel karışımlar ve masaj teknikleri bulunur. İşte İbn-i Sina'nın beyaz saçlara özel şifa reçetesi...
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Genetik sebepler, stres veya birçok farklı nedenden dolayı oluşan beyaz saçlar genellikle kişileri rahatsız eder. Pek çok kişi bu sebepten dolayı saçlarının rengini saç boyasıyla korumaya çalışıyor. Ancak uzun süre kullanılan ve bolca kimyasal içeren saç boyaları da bir süre sonra yıpranmalara neden oluyor.
İbn-i Sina'nın tavsiye ettiği doğal yağlar sayesinde saçların beyazlama problemini önlemek ve doğal saçlara sahip olmak mümkün. Saçların daha sağlıklı uzamasına ve saç köklerini güçlendirmek için özel yağlar bulunuyor.
Çörek Otu
Özellikle saça olan faydalarıyla bilinen çörek otu yağı düzenli kullanıldığında saçlar üzerinde inanılmaz olumlu etkiler bırakabilir. Beyazlamaya başlayan saçlardan kurtulmak istiyorsanız çörek otu yağını saçlarınız için kullanabilirsiniz.
Saç derisiyle ilgil çeşitli sorunlar yaşayan kişiler de çörek otu yağını saç diplerine sürerek rahatlayabilir. Köklerde oluşan kuruluk veya kepeklenme sorunlarını ortadan kaldırabilir. Çörek otu ile hazırladığınız saç maskelerinde çinko, selenyum, magnezyum mineralleri bulunur. Bu nedenle çörek otunun kendisi veya yağı saçların kökten uca beslenmesinde oldukça etkilidir. Saçların beyazlama sorununu yavaşlatan çörek otu yağı, saç tellerinin kırılmasını da önleyebilir.
Bu hassasiyete sahip kişiler çörek otu yağını saçlarda kullanabilir. Saç beyazlamasının önüne geçmek çörek otu sayesinde oldukça kolay. Düzenli bir şekilde kullandığınızda beyazlayan saçların eski rengine dönmeye başladığı belirtiliyor. Bunun için çörek otunu soğuk press halinde kullanabilirsiniz. Çörek otu yağını beyazları önlemek için kullanabileceğiniz başka bir yöntem de saç derisine masaj yaparak iyice birleşim sağlayabilmek. Bu işlemden sonra 15 dakika bekledikten sonra yıkayabilirsiniz.