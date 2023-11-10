10 Kasım 2023, Cuma
Uzmanlardan çok önemli uyarı! Sakın mağazada kıyafet denemeyin
Son dönemde artan uyuz vakaları sonrası uzmanlardan uyarılar gelmeye başladı. Büyük ölçüde birebir insan temasıyla bulaşan deri hastalığı, ortak kullanılan kıyafetler, çarşaflar veya mağazalarda denenen kıyafetler aracılığıyla da yayılabiliyor. Uzmanlar bu bağlamda uyuzdan korunma konusunda dikkat edilmesi gereken bazı önemli bilgileri paylaşıyor. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 10.11.2023 10:27 Güncelleme Tarihi: 10.11.2023 10:27
- 1
- 8
- 2
- 8
- 3
- 8
- 4
- 8
- 5
- 8