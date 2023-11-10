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Uzmanlardan çok önemli uyarı! Sakın mağazada kıyafet denemeyin

Son dönemde artan uyuz vakaları sonrası uzmanlardan uyarılar gelmeye başladı. Büyük ölçüde birebir insan temasıyla bulaşan deri hastalığı, ortak kullanılan kıyafetler, çarşaflar veya mağazalarda denenen kıyafetler aracılığıyla da yayılabiliyor. Uzmanlar bu bağlamda uyuzdan korunma konusunda dikkat edilmesi gereken bazı önemli bilgileri paylaşıyor. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 10.11.2023 10:27 Güncelleme Tarihi: 10.11.2023 10:27
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Uzmanlardan çok önemli uyarı! Sakın mağazada kıyafet denemeyin

Uzmanlara göre uyuz hastalığı parazitsel bir hastalık olup, bulaşma şekli en sık olarak birebir insan temasıyla gerçekleşiyor. Ortalama olarak kabul edilen süre, yaklaşık 15-20 dakika yakın temas gerektiriyor.

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Uzmanlardan çok önemli uyarı! Sakın mağazada kıyafet denemeyin

Ancak hastalığın bulaşmasında kıyafetlerin veya çarşafların rolü de göz ardı edilmemeli. Uzmanlar bu yolla bulaşma ihtimalinin daha düşük olduğunu, ancak dikkatli olmanın her zaman önemli olduğunu vurguluyor.

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Uzmanlardan çok önemli uyarı! Sakın mağazada kıyafet denemeyin

UZMANLAR UYARDI

Uzmanlar mağazalarda denenen kıyafetler yoluyla bile uyuz hastalığının bulaşma olasılığına dikkat çekiyorlar. Ancak bu tür bulaşmanın, doğrudan insan teması kadar etkili olmadığını belirtiyor.

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Uzmanlardan çok önemli uyarı! Sakın mağazada kıyafet denemeyin

Ortalama olarak uyuzun bulaşma şansının yaklaşık 15-20 dakika yakın temas sonucunda arttığını açıklıyorlar. Bu temas, el ele tutuşmak veya aynı yatakta uyumak gibi durumları içerebiliyor.

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Uzmanlardan çok önemli uyarı! Sakın mağazada kıyafet denemeyin

EN BELİRGİN BELİRTİ KAŞINTI

Uyuz hastalığına yakalanan bireylerin en önemli belirtisi kaşıntıdır. Bu kaşıntı, zaman içinde şiddetlenir ve özellikle gece uykuda ve sıcak ortamlarda daha fazla artıyor.