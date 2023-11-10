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Evliya Çelebi sadece ölüme çare olmayan bitkiyi reçetenlendirmiş! Faydası saymakla bitmiyor: Çinde bardak bardak içiyorlar!

Evliya Çelebi yıllar önce neredeyse her derde deva bitkiyi reçetelendirmiş. Özellikle gün içerisinde dahi sıklıkla uğradığımız hava değişimlerinin olduğu bu aylar hastalıklar için birer fırsat ortamı oluşturuyor. Bu sebeple kimyasal ilaçlar yerine geleneksel tıbba yönelenler için Evliya Çelebi reçeteyi verdi. Bu bitkiyi içenlere hastalık adeta uğramıyor. İşte Çinlilerin bardak bardak tükettiği şifa...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 10.11.2023 11:10 Güncelleme Tarihi: 10.11.2023 11:10
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Evliya Çelebi sadece ölüme çare olmayan bitkiyi reçetenlendirmiş! Faydası saymakla bitmiyor: Çinde bardak bardak içiyorlar!

Evliya Çelebi, yıllar önce neredeyse her derde deva bitkiyi reçetelendirmiş. Özellikle gün içinde sıklıkla karşılaştığımız hava değişimlerinin yaşandığı bu aylar, birçok hastalığa zemin oluşturabiliyor. Bu sebeple, kimyasal ilaçlara alternatif arayanlar için Evliya Çelebi'nin önerdiği bir reçete ön plana çıkıyor. Bu bitkiyi tüketenler, adeta hastalıklardan korunuyor. İşte Çinlilerin sağlık için bardak bardak tükettiği bu şifalı bitki...

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Evliya Çelebi sadece ölüme çare olmayan bitkiyi reçetenlendirmiş! Faydası saymakla bitmiyor: Çinde bardak bardak içiyorlar!

TATLANDIRICI OLARAK MEYAN KÖKÜ KULLANIMI

Meyan kökü, bilimsel adıyla "Glycyrrhiza glabra," şekerden 30-50 kat daha tatlı olmasıyla bilinen bir bitki köküdür. Aynı zamanda "likirit" veya "yer elması" olarak da adlandırılan bu kök, Akdeniz ve Batı Asya'nın yanı sıra dünya genelinde yetiştirilmektedir. Meyan kökü, özellikle geleneksel tıpta birçok kullanım alanına sahiptir.

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Evliya Çelebi sadece ölüme çare olmayan bitkiyi reçetenlendirmiş! Faydası saymakla bitmiyor: Çinde bardak bardak içiyorlar!

GELENEKSEL TIPTA MEYAN KÖKÜNÜN FAYDALARI

Evliya Çelebi'nin 70 faydasını vurguladığı meyan kökü, anti-enflamatuar ve anti-viral özelliklere sahiptir. Meyan kökü, boğaz ağrısı, mide ülseri, bronşit ve çeşitli cilt hastalıkları gibi sağlık sorunlarının doğal bir tedavi yöntemi olarak görülmektedir.

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Evliya Çelebi sadece ölüme çare olmayan bitkiyi reçetenlendirmiş! Faydası saymakla bitmiyor: Çinde bardak bardak içiyorlar!

Glycyrrhiza glabra bitkisinden elde edilen meyan kökünün birçok hastalığa iyi geldiğini belirten uzman isim, meyan kökünün 70 derdin devası olduğunu vurgulamaktadır. Bu şifalı bitki, tıbbi tatlandırıcı ve geleneksel tedavi yöntemleri için yaygın olarak kullanılmaktadır.

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Evliya Çelebi sadece ölüme çare olmayan bitkiyi reçetenlendirmiş! Faydası saymakla bitmiyor: Çinde bardak bardak içiyorlar!

MEYAN KÖKÜNÜN TIBBİ KULLANIMLARI

Uzman isim'a göre, meyan kökü özellikle öksürük, soğuk algınlığı, boğaz ağrısı, mide rahatsızlıkları, astım ve sindirim sorunları gibi rahatsızlıkları hafifletmek için tercih edilmektedir. Ayrıca, geleneksel Çin Tıbbı'nda, meyan kökü solüsyonu bronşit, soğuk algınlığı, öksürük ve üst solunum yolu enfeksiyonları için reçete edilmektedir.

ANTİ-İNFLAMATUAR ÖZELLİKLERE SAHİP BİR ŞİFA KAYNAĞI
Meyan kökü, içerdiği bileşenler sayesinde anti-inflamatuar özelliklere sahiptir. Karabulut, bu özelliklerin iltihaplı durumların hafifletilmesine yardımcı olabileceğini ifade etmektedir. Ayrıca, çeşitli hastalıkların tedavisinde kullanılan meyan kökü, doğal bir tatlandırıcı olarak da tercih edilmektedir.