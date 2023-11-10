10 Kasım 2023, Cuma
Evliya Çelebi sadece ölüme çare olmayan bitkiyi reçetenlendirmiş! Faydası saymakla bitmiyor: Çinde bardak bardak içiyorlar!
Evliya Çelebi yıllar önce neredeyse her derde deva bitkiyi reçetelendirmiş. Özellikle gün içerisinde dahi sıklıkla uğradığımız hava değişimlerinin olduğu bu aylar hastalıklar için birer fırsat ortamı oluşturuyor. Bu sebeple kimyasal ilaçlar yerine geleneksel tıbba yönelenler için Evliya Çelebi reçeteyi verdi. Bu bitkiyi içenlere hastalık adeta uğramıyor. İşte Çinlilerin bardak bardak tükettiği şifa...
Giriş Tarihi: 10.11.2023 11:10 Güncelleme Tarihi: 10.11.2023 11:10
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