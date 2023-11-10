Evliya Çelebi sadece ölüme çare olmayan bitkiyi reçetenlendirmiş! Faydası saymakla bitmiyor: Çinde bardak bardak içiyorlar!

MEYAN KÖKÜNÜN TIBBİ KULLANIMLARI

Uzman isim'a göre, meyan kökü özellikle öksürük, soğuk algınlığı, boğaz ağrısı, mide rahatsızlıkları, astım ve sindirim sorunları gibi rahatsızlıkları hafifletmek için tercih edilmektedir. Ayrıca, geleneksel Çin Tıbbı'nda, meyan kökü solüsyonu bronşit, soğuk algınlığı, öksürük ve üst solunum yolu enfeksiyonları için reçete edilmektedir.

ANTİ-İNFLAMATUAR ÖZELLİKLERE SAHİP BİR ŞİFA KAYNAĞI

Meyan kökü, içerdiği bileşenler sayesinde anti-inflamatuar özelliklere sahiptir. Karabulut, bu özelliklerin iltihaplı durumların hafifletilmesine yardımcı olabileceğini ifade etmektedir. Ayrıca, çeşitli hastalıkların tedavisinde kullanılan meyan kökü, doğal bir tatlandırıcı olarak da tercih edilmektedir.