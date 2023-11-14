14 Kasım 2023, Salı
Uzmanlar açıkladı! Bu kişiler 1 fincan bile içmemeli! Kahvenin bilinmeyen zararı...
Kahvenin bilinmeyen zararları! Bakın hangi hastalıklara tetikliyor...Günümüzde birçok kişi için vazgeçilmez bir içecek olan kahve, enerji ihtiyacını karşılamak veya sosyal ortamlarda keyifli anlar yaşamak için sıkça tercih ediliyor. Ancak, uzmanlar bu keyifli içeceğin herkes için uygun olmadığını vurguluyor. İşte, kahve tüketmemesi gereken kişiler...
Giriş Tarihi: 14.11.2023 20:35 Güncelleme Tarihi: 14.11.2023 20:35
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