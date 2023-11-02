HaberlerGaleriUyuz hastalığı nedir, belirtileri neler? İnsandan insana uyuz nasıl geçer, kaşıntıya ne iyi gelir, tedavisi var mı?
Uyuz hastalığı nedir, belirtileri neler? İnsandan insana uyuz nasıl geçer, kaşıntıya ne iyi gelir, tedavisi var mı?
Son günlerde uyuz vakalarının artış göstermesi, sağlık gündeminin merak konusu haline gelmesine neden oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bu konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Uyuz, ciltte meydana gelen paraziter bir enfeksiyon hastalığıdır. Vücutta kaşıntılı döküntülere neden olan bu hastalık, bulaşıcıdır ve kişiden kişiye temas yoluyla yayılır. Peki uyuz hastalığı nedir, belirtileri neler? İnsandan insana uyuz nasıl geçer, kaşıntıya ne iyi gelir, tedavisi var mı?