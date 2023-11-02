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Haberler Galeri Uyuz hastalığı nedir, belirtileri neler? İnsandan insana uyuz nasıl geçer, kaşıntıya ne iyi gelir, tedavisi var mı?

Uyuz hastalığı nedir, belirtileri neler? İnsandan insana uyuz nasıl geçer, kaşıntıya ne iyi gelir, tedavisi var mı?

Son günlerde uyuz vakalarının artış göstermesi, sağlık gündeminin merak konusu haline gelmesine neden oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bu konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Uyuz, ciltte meydana gelen paraziter bir enfeksiyon hastalığıdır. Vücutta kaşıntılı döküntülere neden olan bu hastalık, bulaşıcıdır ve kişiden kişiye temas yoluyla yayılır. Peki uyuz hastalığı nedir, belirtileri neler? İnsandan insana uyuz nasıl geçer, kaşıntıya ne iyi gelir, tedavisi var mı?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 02.11.2023 18:32
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Uyuz hastalığı nedir, belirtileri neler? İnsandan insana uyuz nasıl geçer, kaşıntıya ne iyi gelir, tedavisi var mı?

Son günlerde uyuz vakalarının artış göstermesi, sağlık gündeminin merak konusu haline gelmesine neden oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bu konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Uyuz, ciltte meydana gelen paraziter bir enfeksiyon hastalığıdır. Vücutta kaşıntılı döküntülere neden olan bu hastalık, bulaşıcıdır ve kişiden kişiye temas yoluyla yayılır. Peki uyuz hastalığı nedir, belirtileri neler? İnsandan insana uyuz nasıl geçer, kaşıntıya ne iyi gelir, tedavisi var mı?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Uyuz hastalığı nedir, belirtileri neler? İnsandan insana uyuz nasıl geçer, kaşıntıya ne iyi gelir, tedavisi var mı?

UYUZ HASTALIĞI NEDİR?

Uyuz; parazitlerin neden olduğu ve bulaştıktan sonra 2-3 hafta içerisinde şiddetli kaşıntıya neden olan bir deri hastalığıdır. Derinin altına giren uyuz parazitleri buradaki dokudan beslenir.

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Uyuz hastalığı nedir, belirtileri neler? İnsandan insana uyuz nasıl geçer, kaşıntıya ne iyi gelir, tedavisi var mı?

UYUZ NASIL BULAŞIR?

Kaşıntı ile başlayan hastalık ilerleyen süreçte yaraya dönmektedir. Uyuz paraziti taşıyan insanlarla temas etmek hastalığın bulaşmasına neden olur.

Uyuzun nedeni insandan insana geçen mikroskobik ölçüdeki parazitlerdir. Halk arasında genel olarak uyuzun pislikten ortaya çıktığı algısı vardır. Ancak uyuz mikrobu temiz vücutlara da yerleşip üreyebilir. Uyuz her yaştan insana bulaşabilen bir hastalıktır. İnsanların kalabalık olduğu yerlerde ortaya çıkma oranı daha yüksektir.

Sonbahar ve kış aylarında uyuz hastalığıyla karşılaşma ihtimali daha çok artmaktadır. AVM'lerde kıyafet kabinlerinde deneme yaparken de bulaşma olasılığı yüksektir.

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Uyuz hastalığı nedir, belirtileri neler? İnsandan insana uyuz nasıl geçer, kaşıntıya ne iyi gelir, tedavisi var mı?

UYUZ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Özellikle parmak araları ve koltuk altı bölgelerini tercih eden uyuz geceleri ve sıcak banyo sonrası kendisini şiddetli kaşıntı şeklinde göstermektedir. Kaşıntıdan en sık etkilenen bölgeler; el bileği, karın ve genital bölgedir.

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Uyuz hastalığı nedir, belirtileri neler? İnsandan insana uyuz nasıl geçer, kaşıntıya ne iyi gelir, tedavisi var mı?

Bunların dışında en sık görülen belirtileri şu şekilde sıralanabilir:

- Vücudun dayanılamayacak derecede kaşınması,
- Tahriş olan deride yaraların oluşması,
- Deride parazitlerin kemirerek oluşturduğu beyaz ince kanalların oluşması,
- Kaşıntı ilaçlarına yanıt alınamaması,
- Aile içinde birden fazla kişinin kaşınması
- Kaşıntıların gece artması.