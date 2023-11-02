Omega-3 depolarınızı 1000 kat arttıracak! Hamsi, palamut, istavrit... Meğer hep yanlış tüketmişiz!

Uzmanlar hamsi, istavrit gibi küçük balıkları kılçıkları ile yemeyi tavsiye ediyor. Çoğumuz ızgara ve buğulamasını yaparken hamsiyi kılçıklarından temizler ve aslında epeyce zaman harcarız. Biliyorsunuz ki balık Omega-3 bakımından oldukça zengin bir besindir. Kılçığı ise de kalsiyum ve fosfor mineralleri ile zengindir. Balık kılçığının bünyesinde bulunan bu iki önemli mineral kemiklerin güçlenmesini sağlar.