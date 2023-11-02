02 Kasım 2023, Perşembe
Omega-3 depolarınızı 1000 kat arttıracak! Hamsi, palamut, istavrit... Meğer hep yanlış tüketmişiz!
Hamsi, özellikle Türkiye'nin Karadeniz kıyılarında ve denizlerinde bolca bulunan ve lezzetiyle damakları şenlendiren bir balık türüdür. Ancak, hamsinin faydalarından tam anlamıyla yararlanabilmek için doğru pişirme ve tüketme yöntemlerine dikkat etmek önemlidir. Hamsi, omega-3 yağ asitleri, D vitamini, protein ve mineraller açısından oldukça zengin bir kaynaktır. Ancak yanlış pişirme yöntemleri, bu değerli besin maddelerinin kaybolmasına neden olabilir. İşte Omega-3 depolarınızı 10 kat arttıracak yöntem...
Giriş Tarihi: 02.11.2023 16:33 Güncelleme Tarihi: 02.11.2023 16:34
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