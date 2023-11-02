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Haberler Galeri Omega-3 depolarınızı 1000 kat arttıracak! Hamsi, palamut, istavrit... Meğer hep yanlış tüketmişiz!

Omega-3 depolarınızı 1000 kat arttıracak! Hamsi, palamut, istavrit... Meğer hep yanlış tüketmişiz!

Hamsi, özellikle Türkiye'nin Karadeniz kıyılarında ve denizlerinde bolca bulunan ve lezzetiyle damakları şenlendiren bir balık türüdür. Ancak, hamsinin faydalarından tam anlamıyla yararlanabilmek için doğru pişirme ve tüketme yöntemlerine dikkat etmek önemlidir. Hamsi, omega-3 yağ asitleri, D vitamini, protein ve mineraller açısından oldukça zengin bir kaynaktır. Ancak yanlış pişirme yöntemleri, bu değerli besin maddelerinin kaybolmasına neden olabilir. İşte Omega-3 depolarınızı 10 kat arttıracak yöntem...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 02.11.2023 16:33 Güncelleme Tarihi: 02.11.2023 16:34
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Omega-3 depolarınızı 1000 kat arttıracak! Hamsi, palamut, istavrit... Meğer hep yanlış tüketmişiz!

Hamsi, Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden biridir ve farklı yörelerde farklı şekillerde tüketilmektedir. Ancak, bu lezzetli balığın sağlık ve tadından tam anlamıyla yararlanabilmek için bazı püf noktalarına dikkat etmek gerekebilir. Özellikle hamsinin temizliği ve pişirme yöntemi, tüketim deneyimini büyük ölçüde etkiler. İşte konuya ilişkin tüm detaylar...

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Omega-3 depolarınızı 1000 kat arttıracak! Hamsi, palamut, istavrit... Meğer hep yanlış tüketmişiz!

Uzmanlar hamsi, istavrit gibi küçük balıkları kılçıkları ile yemeyi tavsiye ediyor. Çoğumuz ızgara ve buğulamasını yaparken hamsiyi kılçıklarından temizler ve aslında epeyce zaman harcarız. Biliyorsunuz ki balık Omega-3 bakımından oldukça zengin bir besindir. Kılçığı ise de kalsiyum ve fosfor mineralleri ile zengindir. Balık kılçığının bünyesinde bulunan bu iki önemli mineral kemiklerin güçlenmesini sağlar.

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Omega-3 depolarınızı 1000 kat arttıracak! Hamsi, palamut, istavrit... Meğer hep yanlış tüketmişiz!

Aynı zamanda kemiklerin dayanıklılığını arttırır. Kemik erimesi gibi sorunların önüne geçer. Bu yüzden kemik hastalıkları ile sıkıntılar yaşayan hastalar için balık etinin kılçıkla beraber tüketilmesi tavsiye ediliyor. Tabii ki her balık, kılçığıyla birlikte tüketilmeyebilir. Örneğin somon ve sardalya gibi konserve balıkları yumuşak kılçıkları ile birlikte tüketebilirsiniz Hamsi, istavrit de küçük bir balık olduğundan, yine kılçıkları ile beraber yenilebilir.

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Omega-3 depolarınızı 1000 kat arttıracak! Hamsi, palamut, istavrit... Meğer hep yanlış tüketmişiz!

Balık tüketmemiz birçok hastalığın önüne geçebiliyor. Örnek vermek gerekirse balık tüketmek kalp hastalıklarını, felci, astımı, şeker hastalığını, kolesterolü, prostat kanserini önlemeye yardımcı olur. Ayrıca kırışıkları azaltır ve kemikleri de güçlendirir. Diğer faydalarına değinmek gerekirse, işte balık kılçığının vücudunuza sağladığı çok önemli yararlar şu şekildedir.

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Omega-3 depolarınızı 1000 kat arttıracak! Hamsi, palamut, istavrit... Meğer hep yanlış tüketmişiz!

🐟Gripten korur

🐟Nörolojik gelişimine yardımcı olur

🐟Kalbi korur ve destekler

🐟Kemiklerin güçlenmesini sağlar

🐟Hücrelerin onarımını sağlar

🐟Depresyondan korur

🐟Diyabeti önler

🐟Alzheimer riskini azaltır

🐟Romatoid artrite iyi gelir