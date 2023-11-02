02 Kasım 2023, Perşembe
Canan Karatay tarhana tarifine son noktayı koydu: Her kaşığı şifa olacak!
Tarhana çorbası, Türk mutfağının sevilen lezzetlerinden biridir ve birçok kişi tarafından tercih edilir. Tarhana çorbası pişirirken dikkat edilmesi gereken bazı püf noktalar vardır. Tarhana çorbasını yaparken bu püf noktalara dikkat ederek, damak zevkinize uygun muhteşem bir lezzet elde edebilirsiniz. Canan Karatay tarhana tarifine son noktayı koydu. İşte şifa tarifi...
Giriş Tarihi: 02.11.2023 21:58
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