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Canan Karatay tarhana tarifine son noktayı koydu: Her kaşığı şifa olacak!

Tarhana çorbası, Türk mutfağının sevilen lezzetlerinden biridir ve birçok kişi tarafından tercih edilir. Tarhana çorbası pişirirken dikkat edilmesi gereken bazı püf noktalar vardır. Tarhana çorbasını yaparken bu püf noktalara dikkat ederek, damak zevkinize uygun muhteşem bir lezzet elde edebilirsiniz. Canan Karatay tarhana tarifine son noktayı koydu. İşte şifa tarifi...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 02.11.2023 21:58
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Canan Karatay tarhana tarifine son noktayı koydu: Her kaşığı şifa olacak!

Tarhana, sağlığa birçok fayda sunan besleyici bir çorba olarak bilinir. Türkiye'de olduğu gibi Orta Doğu ve Balkanlar'da da sıkça tüketilen tarhana, Anadolu mutfağının vazgeçilmezlerinden biridir. İçeriğinde bulunan vitamin, mineral ve proteinler sayesinde vücuda önemli besin öğeleri sağlar. Aynı zamanda tarhana, hastalıklara karşı koruyucu bir etkiye sahiptir ve soğuk algınlığı gibi rahatsızlıklara karşı doğal bir destek olarak kullanılır. Evde hazırlanan tarhana, Canan Karatay'ın tarifiyle sağlık ve lezzet açısından oldukça değerlidir.

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Canan Karatay tarhana tarifine son noktayı koydu: Her kaşığı şifa olacak!

EV YAPIMI TARHANA TARİFİ

Ev yapımı tarhana için gerekli malzemeler nelerdir?

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Canan Karatay tarhana tarifine son noktayı koydu: Her kaşığı şifa olacak!

MALZEMELER

➡1,5 kilo buğday unu
500 gr kuru soğan
500 gr kırmızıbiber
1 kilo domates
1 kilo süzme yoğurt
1 demet maydanoz
1 demet dereotu
1 demet reyhan
1 demet fesleğen
2 tatlı kaşığı kristal kaya tuzu
1 bağ tarhana otu (Ege yöresine ait)

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Canan Karatay tarhana tarifine son noktayı koydu: Her kaşığı şifa olacak!

TARİF

Kabuklarını soyup temizlediğiniz soğan, domates ve biberleri doğrayın. Biberlerin çekirdeklerini ihmal etmeyin.

Maydanoz, reyhan, fesleğen ve dereotunu yıkayın, ayıklayın.

Hazırladığınız doğan, biber ve domatesi doğrayıp büyük boy tencerenin içine atın. Dilerseniz rondodan geçirebilirsiniz.

Domatesli karışımın olduğu tencereye tarhana otu da koyarak kısık ateşte pişirmeye bırakın.

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Canan Karatay tarhana tarifine son noktayı koydu: Her kaşığı şifa olacak!

Malzemeler kıvamını alınca tarhana otunu içinden çıkarın. Sonrasında geri kalan malzemeyi yoğurma kabına alın.
Üzerine un ve süzme yoğurdu ilave edip bir süre yoğurun. Hamuru dinlendirin.

Hamurun içine hazırlanan yeşillikleri ekleyin. Bir süre daha yoğurduktan sonra hamurun üzerine bir bez örterek tekrar dinlenmeye bırakın.

Hamura 5 gün boyunca 1 çay bardağı kadar un ilave edip yeniden yoğurun. Her yoğurma sonrasında hamurun üzerine un serpin.