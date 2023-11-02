Canan Karatay tarhana tarifine son noktayı koydu: Her kaşığı şifa olacak!

Tarhana, sağlığa birçok fayda sunan besleyici bir çorba olarak bilinir. Türkiye'de olduğu gibi Orta Doğu ve Balkanlar'da da sıkça tüketilen tarhana, Anadolu mutfağının vazgeçilmezlerinden biridir. İçeriğinde bulunan vitamin, mineral ve proteinler sayesinde vücuda önemli besin öğeleri sağlar. Aynı zamanda tarhana, hastalıklara karşı koruyucu bir etkiye sahiptir ve soğuk algınlığı gibi rahatsızlıklara karşı doğal bir destek olarak kullanılır. Evde hazırlanan tarhana, Canan Karatay'ın tarifiyle sağlık ve lezzet açısından oldukça değerlidir.