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Haberler Galeri Türklerin en kıymetli besini! Tıkanan damarları açıyor! Kötü kolesterolü (LDL) düşürmek için...

Türklerin en kıymetli besini! Tıkanan damarları açıyor! Kötü kolesterolü (LDL) düşürmek için...

Yüksek kolesterole anında çözüm! Her gün bir avuç tüketmek yeterli! Bu besin, özellikle ülkemizde sıkça tüketilen ve açlığı bastırmanın yanı sıra sağlık açısından da pek çok fayda sunan değerli bir atıştırmalık olarak öne çıkıyor. Besin değeri oldukça yüksek olan bu besin LDL olarak da bilinen kötü kolesterolü düşürerek tıkanan damarları açıyor. İşte, yüksek kolesterolü yok etmenin yolları...

Giriş Tarihi: 22.08.2023 12:41 Güncelleme Tarihi: 22.08.2023 12:45
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Türklerin en kıymetli besini! Tıkanan damarları açıyor! Kötü kolesterolü LDL düşürmek için...

Kolesterolü düşürdüğü kanıtlandı! Damar tıkanıklığına birebir! Modern yaşam tarzının getirdiği bazı alışkanlıklar, insan sağlığı üzerinde olumsuz etkilere yol açabiliyor. Hareketsiz yaşam, kimyasal içerikli yağların tüketimi ve bozulan beslenme alışkanlıkları, kolesterol seviyelerinin yükselmesine ve dolayısıyla kalp sağlığı risklerinin artmasına neden olabiliyor. Bazı besinler ise kötü kolesterolü düşürmeye yardımcı oluyor! İşte, o besin...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Türklerin en kıymetli besini! Tıkanan damarları açıyor! Kötü kolesterolü LDL düşürmek için...

KOLESTEROL BELİRTİLERİ (YÜKSEK KOLESTROLÜN BELİRTİLERİ)

-Baş ağrısı

-Halsizlik

-Aşırı yorgunluk hissi

-Ayaklarda ve bacaklarda yanma

-Soluk cilt, cildin solgun görünmesi

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Türklerin en kıymetli besini! Tıkanan damarları açıyor! Kötü kolesterolü LDL düşürmek için...

-Yaraların geç iyileşmesi

-Baş dönmesi

Ayak tırnaklarında kalınlaşma

-Ayak parmaklarında morarma

-El ayaklarda üşüme veya uyuşma

-Ağrı ve kramplar yaşama

-Nefes darlığı

-Göz kapakları çevresinde sarı cilt lekeleri

-Deri altında ve göz çevresinde yağ birikmesi

-Göğüs bölgesinde oluşan ağrılar

-Bacaklarda meydana gelen ağrılar

-Cilt ve göz çevresinde meydana gelen sarımtırak lekeler

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Türklerin en kıymetli besini! Tıkanan damarları açıyor! Kötü kolesterolü LDL düşürmek için...

DAMARLARDA YAĞ BIRAKMIYOR! İŞTE O BESİN...

Leblebi besin değeri yüksek olan bir kuruyemiş olduğundan vücudun ihtiyacı olan bazı vitamin ve minerallerin eksikliğini giderir. Özellikle sporcuların egzersiz öncesi tükettiği bu besin sodyum, potasyum, kalsiyum, demir, protein, lif, A vitamini ve C vitamini içermektedir.

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Türklerin en kıymetli besini! Tıkanan damarları açıyor! Kötü kolesterolü LDL düşürmek için...

– Beyaz leblebi midedeki asit oranını dengeleyerek mide yanması ve ekşimesine iyi gelir. Özellikle reflü, gastrit ve ülser gibi mide hastalıklarının yaşanma riskini azaltır.

– Diyet listelerinde ilk sıralarda yer alan beyaz leblebi içerdiği lif maddesi sayesinde uzun süre tokluk verirken, kısa sürede de kilo vermeye yardımcı olur. İçerdiği az yağ nedeniyle bölgesel kilo almayı da önler.