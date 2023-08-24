Tıkanan damarları açıyor! Türklerin en kıymetli besini! Kötü kolesterolü (LDL) düşürmek için...

Yüksek kolesterole anında çözüm! Her gün bir avuç tüketmek yeterli! Bu besin, özellikle ülkemizde sıkça tüketilen ve açlığı bastırmanın yanı sıra sağlık açısından da pek çok fayda sunan değerli bir atıştırmalık olarak öne çıkıyor. Besin değeri oldukça yüksek olan bu besin LDL olarak da bilinen kötü kolesterolü düşürerek tıkanan damarları açıyor. İşte, yüksek kolesterolü yok etmenin yolları...