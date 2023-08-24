24 Ağustos 2023, Perşembe
Tıkanan damarları açıyor! Türklerin en kıymetli besini! Kötü kolesterolü (LDL) düşürmek için...
Kolesterolü düşürdüğü kanıtlandı! Damar tıkanıklığına birebir! Modern yaşam tarzının getirdiği bazı alışkanlıklar, insan sağlığı üzerinde olumsuz etkilere yol açabiliyor. Hareketsiz yaşam, kimyasal içerikli yağların tüketimi ve bozulan beslenme alışkanlıkları, kolesterol seviyelerinin yükselmesine ve dolayısıyla kalp sağlığı risklerinin artmasına neden olabiliyor. Bazı besinler ise kötü kolesterolü düşürmeye yardımcı oluyor! İşte, o besin...
Giriş Tarihi: 24.08.2023 08:42 Güncelleme Tarihi: 24.08.2023 08:44
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