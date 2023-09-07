07 Eylül 2023, Perşembe
Türkiye'de ilk vaka görüldü! İçmeden sarhoş eden Auto-Brewery Sendromu nedir, tehlikeli mi, belirtileri neler?
Giresun'da yaşayan Verda Güniz Atış Azrak, üç yıl önce aniden ortaya çıkan rahatsızlıkla baş etmek zorunda kaldı. Denge kaybı, bilinç kaybı ve yürüme zorluğu gibi belirtilerle mücadele ederken, çevresindekiler tarafından sıklıkla "sarhoş" olarak yanlış anlaşıldı. Ancak hastaneye başvurduğunda yapılan kontroller, şaşırtıcı bir gerçeği ortaya çıkardı: Türkiye'deki ilk vaka olarak kayıtlara geçti.
Giriş Tarihi: 07.09.2023 14:44 Güncelleme Tarihi: 07.09.2023 14:44
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