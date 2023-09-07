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Türkiye'de ilk vaka görüldü! İçmeden sarhoş eden Auto-Brewery Sendromu nedir, tehlikeli mi, belirtileri neler?

Giresun'da yaşayan Verda Güniz Atış Azrak, üç yıl önce aniden ortaya çıkan rahatsızlıkla baş etmek zorunda kaldı. Denge kaybı, bilinç kaybı ve yürüme zorluğu gibi belirtilerle mücadele ederken, çevresindekiler tarafından sıklıkla "sarhoş" olarak yanlış anlaşıldı. Ancak hastaneye başvurduğunda yapılan kontroller, şaşırtıcı bir gerçeği ortaya çıkardı: Türkiye'deki ilk vaka olarak kayıtlara geçti.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.09.2023 14:44 Güncelleme Tarihi: 07.09.2023 14:44
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Türkiye’de ilk vaka görüldü! İçmeden sarhoş eden Auto-Brewery Sendromu nedir, tehlikeli mi, belirtileri neler?

Giresun'da yaşayan 58 yaşındaki Verda Güniz Atış Azrak, tıbbi literatüre nadir görülen bir hastalıkla girdi. Tanı olarak "Auto-Brewery Sendromu" olarak adlandırılan bu hastalık, karbonhidrat ve şeker içeren gıdaların vücutta alkol üretmesine yol açıyor. İşte hastalığa dair merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Türkiye’de ilk vaka görüldü! İçmeden sarhoş eden Auto-Brewery Sendromu nedir, tehlikeli mi, belirtileri neler?

"İçmeden sarhoş olmak" deyimini hayatında yaşayan ve sarhoş gibi gezen Verda Güniz Atış Azrak, soluğu hastanede aldı. Yapılan araştırmalar karşısında doktorlar bile şoka uğradı. Türkiye'de görülen ilk 'Auto-Brewery Sendromu' hastası olan Verda Güniz Atış Azrak'ın tedavisine başlandı. Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Emel Uzunoğlu, hastalığın aslında her yerde görülebileceğini ama hastalığın bilinmediği için tanı konulamadığını vurguladı.

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Türkiye’de ilk vaka görüldü! İçmeden sarhoş eden Auto-Brewery Sendromu nedir, tehlikeli mi, belirtileri neler?

Doç. Dr. Emel Uzunoğlu, karbonhidrat ve şekerli gıdaların ardından alkolün vücutta çıktığı seviyeye göre belirtilerin kendisini gösterdiğini vurgulayarak, "Auto-Brewery Sendromu, yani vücudun kendi kendine alkol üretmesi. Hastalar hiç alkol kullanmadıkları halde yemekten kısa bir süre sonra kandaki alkol düzeyleri çok yüksek düzeylere çıkıyor. Bunun sebebi de vücutlarında bulunan mikroorganizmalar. Dünyada çok bilinen bir hastalık olmadığı gibi ülkemizde de ilk vaka bizimkisi oluyor. Tedavisi mümkün görünüyor, en azından kontrol altına alabiliyoruz" ifadesini kullandı.

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Türkiye’de ilk vaka görüldü! İçmeden sarhoş eden Auto-Brewery Sendromu nedir, tehlikeli mi, belirtileri neler?

BİLİNÇ VE DENGE KAYBI, YARALANMA…

Hastalığını öğrendiğinde büyük şok yaşayan Verda Güniz Atış Azrak da, tedavi sürecini anlattı. 3 yıldır benzer şikayetler yaşadığını söyleyen Arzak, "Bazı dönemlerde bilinç kaybı oluyor. Yaşadığım örneklerden yola çıkarak ifade etmem gerekirse, düşünüyorsunuz, çarpıyorsunuz yüzünüz, kafanız yaralanıyor, hatta dikiş atılıyor ama bunun nasıl olduğunu hatırlamıyorsunuz. Siz bir şeyin farkında olmuyorsunuz ama çevrenizdekiler fark ediyor. Tedavi sürecinden sonra gayet iyiyim, en ufak bir belirti veya bilinç kaybı yok. Kendimi gayet iyi hissediyorum" açıklamasını yaptı.

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Türkiye’de ilk vaka görüldü! İçmeden sarhoş eden Auto-Brewery Sendromu nedir, tehlikeli mi, belirtileri neler?

"MANTIKLI DEĞİLDİ.."

Sami Azrak da eşinin yaşadığı sağlık sorunu karşısına çok şaşırdıklarını anlattı. Şu ifadeleri kullandı: Sarhoş insanın tepkileri nasıl oluyorsa öyle oluyor diye düşünmeyelim çok daha farklı oluyor. Takıntılı, sinirli, inatçı olabiliyor yani çok değişik tepkiler verebiliyor.