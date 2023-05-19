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İncirle birlikte meğer onu da tüketiyormuşuz! O çıtırtılar gerçeği ortaya çıkardı! İçinde en az bir ölü...

Öğrendiğinizde yemekten vazgeçebilirsiniz. İncirle birlikte istemeden o canlıyı da tüketiyormuşuz. Antioksidan özelliği yüksek olan incir, besin değeri açısından zengin bir meyvedir. Lifli yapısı sayesinde de bağırsaklarımızı çalıştırır. Aynı zamanda tadından dolayı tüketmekten keyif aldığımız bir besindir. Ancak incir hakkında kimsenin bilmediği bir gerçek ortaya çıktı! İşte, duyunca şaşıracağınız o detay...

Giriş Tarihi: 19.05.2023 08:44 Güncelleme Tarihi: 19.05.2023 08:45
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İncirle birlikte meğer onu da tüketiyormuşuz! O çıtırtılar gerçeği ortaya çıkardı! İçinde en az bir ölü...

İncir yerken dikkat etmenizde fayda var. Meğer o canlıyı da tüketiyormuşuz. Hemen hemen herkesin severek tükettiği incir hakkında bilinmeyen bir gerçek ortaya çıktı. Duyduktan sonra bir daha yemek istemeyebilirsiniz. İşte incirin içindeki o çıtırtıların sebebi...

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İncirle birlikte meğer onu da tüketiyormuşuz! O çıtırtılar gerçeği ortaya çıkardı! İçinde en az bir ölü...

İNCİRİN İÇİNDEKİ ÇITIRTILARIN SEBEBİ!

İncir besin değeri açısından oldukça zengin meyvedir. Potasyum, lif ve mineraller açısından zengin olan bu besinin birden fazla yararı bulunuyor. Fakat yararlarından önce içindeki o çıtırtıların sebebi neymiş öğrenelim...

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İncirle birlikte meğer onu da tüketiyormuşuz! O çıtırtılar gerçeği ortaya çıkardı! İçinde en az bir ölü...

EN AZ 1 ÖLÜ...

Bitkilerin meyve verebilmesi için tozlaşmaya ihtiyacı vardır ancak incirler diğer meyveler gibi çiçek açmaz. Rüzgarla da tozlaşmaları mümkün değildir. Aslında bu çiçeğin kendisi ters dönerek kıvrılır ve incire dönüşür.

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İncirle birlikte meğer onu da tüketiyormuşuz! O çıtırtılar gerçeği ortaya çıkardı! İçinde en az bir ölü...

Arılar, incirin içine girerek yumurtalarını bırakır. Yumurtalar ise büyüyüp arı olduğunda, incir deliğinden çıkar ve başka incir ağaçlarına gider. Böylelikle incirin olgunlaşması sağlanır.

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İncirle birlikte meğer onu da tüketiyormuşuz! O çıtırtılar gerçeği ortaya çıkardı! İçinde en az bir ölü...

Ancak bazen dişi arılar, incirin cinsinden dolayı dışarı çıkamayabilir ve içinde ölür. Bu demek oluyor ki istemeden de olsa zaman zaman arı yemiş oluyoruz.