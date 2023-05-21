21 Mayıs 2023, Pazar
Osmanlı hekimi Salih bin Nasrullah'dan her derde deva reçete! 3 yüzyıllık şifa kaynağı ortaya çıktı! Meğer bir tutamı bile...
Osmanlı hekimi Salih bin Nasrullah, 3 asır önce çeşitli sağlık sorunlarına doğal yöntemlerle çözüm sunan önerilerde bulunmuştu. Bu öneriler, kalp sağlığından bağırsaklara kadar birçok konuda fayda sağladığına inanılıyor. Osmanlı döneminde kullanılan pek çok doğal yöntem, modern tıbbın kimyasal ilaçlarının dışında sağlığını korumak ve bağışıklığı güçlendirmek isteyenler için bir şifa kaynağı olarak kabul ediliyor.
Giriş Tarihi: 21.05.2023 08:59 Güncelleme Tarihi: 21.05.2023 08:59
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