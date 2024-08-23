Topuklarınızdaki çatlakları geçirecek yöntem! Bir haftada 1-2 kere yapmanız yeterli: Lokum gibi olacak!

Ceviz Kabuğu ile Ayak Bakımı Adımları

Hazırlık: Bir tencere suyu kaynatın ve içine ceviz kabuklarını ekleyin.

Kaynatma: Karışımı yaklaşık 30 dakika boyunca kaynatın.

Ayak Banyosu: Kaynattığınız suyu geniş bir kovaya dökün ve ayaklarınızı bu suyun içine yerleştirin. Ayaklarınızı 15 dakika boyunca bu suda bekletin.

Temizlik: Su içinde topuklarınızı sert bir lif ile nazikçe ovalayın.

Durulama ve Nemlendirme: Ayaklarınızı temiz suyla durulayın ve iyice nemlendirin.

Bu basit işlemi haftada 1-2 kez tekrarladığınızda, ayak topuklarındaki sertlik ve çatlakların gözle görülür şekilde azaldığını ve ayaklarınızın yumuşacık olduğunu görebilirsiniz.