25 Ağustos 2024, Pazar
Canan Karatay'ın favorisi: En şifalı sabun meğer buymuş! Sivilceleri anında kurutuyor...
Cildin fazla yağ üretimi, hormonal değişiklikler ve sağlıksız beslenme, sivilce ve akne gibi cilt sorunlarına yol açabilir. Prof. Dr. Canan Karatay da cilt sorunu yaşayanlara mucizevi bir öneride bulundu. Karatay'ın birçok kez bahsettiği bu ürün, düzenli kullanıldığı takdirde hem sivilce sorununu bitiriyor hem de egzama, sedef gibi rahatsızlıkların semptomlarını hafifletiyor.
Giriş Tarihi: 25.08.2024 14:43 Güncelleme Tarihi: 25.08.2024 14:43