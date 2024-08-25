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Haberler Galeri Canan Karatay'ın favorisi: En şifalı sabun meğer buymuş! Sivilceleri anında kurutuyor...

Canan Karatay'ın favorisi: En şifalı sabun meğer buymuş! Sivilceleri anında kurutuyor...

Cildin fazla yağ üretimi, hormonal değişiklikler ve sağlıksız beslenme, sivilce ve akne gibi cilt sorunlarına yol açabilir. Prof. Dr. Canan Karatay da cilt sorunu yaşayanlara mucizevi bir öneride bulundu. Karatay'ın birçok kez bahsettiği bu ürün, düzenli kullanıldığı takdirde hem sivilce sorununu bitiriyor hem de egzama, sedef gibi rahatsızlıkların semptomlarını hafifletiyor.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 25.08.2024 14:43 Güncelleme Tarihi: 25.08.2024 14:43
Canan Karatay’ın favorisi: En şifalı sabun meğer buymuş! Sivilceleri anında kurutuyor...

Herkes daha canlı, parlak ve pürüzsüz bir cilt ister. Bu noktada cilt bakımı büyük bir önem taşıyor.

Canan Karatay’ın favorisi: En şifalı sabun meğer buymuş! Sivilceleri anında kurutuyor...

Prof. Dr. Canan Karatay'ın favorisi olan zeytinyağı sabunu, doğal içeriğiyle cilt bakımında etkili bir seçenek sunuyor. Zeytinyağı sabunu, cildi daha parlak ve sağlıklı hale getirmek için tercih edilen doğal bir üründür.

Canan Karatay’ın favorisi: En şifalı sabun meğer buymuş! Sivilceleri anında kurutuyor...

Zeytinyağı, yüksek E vitamini içeriği sayesinde antioksidan özellikler taşır. Bu, cildin serbest radikallerden korunmasına ve yaşlanma belirtilerinin gecikmesine yardımcı olabilir.

Canan Karatay’ın favorisi: En şifalı sabun meğer buymuş! Sivilceleri anında kurutuyor...

Kimyasal içerikli sabunlara kıyasla, zeytinyağı sabunu daha yumuşak bir formüle sahiptir, bu nedenle hassas ve alerjik ciltler için uygun bir seçenektir.

Canan Karatay’ın favorisi: En şifalı sabun meğer buymuş! Sivilceleri anında kurutuyor...

İçeriğindeki doğal yağlar sayesinde cildin nem dengesini korur, pürüzsüz ve canlı bir görünüm kazandırır.