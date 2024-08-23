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Haberler Galeri Batı Nil Virüsü nedir, belirtileri neler, öldürür mü? Batı Nil Virüsü nasıl bulaşır, tedavisi var mı? Sağlık Bakanlığı duyurdu: İşte vaka sayısı...

Batı Nil Virüsü nedir, belirtileri neler, öldürür mü? Batı Nil Virüsü nasıl bulaşır, tedavisi var mı? Sağlık Bakanlığı duyurdu: İşte vaka sayısı...

Sağlık Bakanlığı'nın son açıklamasına göre, Türkiye'de 6 kişide Batı Nil Virüsü vakası tespit edildi. Bu gelişme üzerine, halk arasında Batı Nil Virüsü hakkında bilgi arayışı arttı. Virüsün ne olduğu, nasıl bulaştığı ve belirtilerinin neler olduğu en çok merak edilen konular arasında. Bu haberimizde, Batı Nil Virüsü hakkında bilinmesi gereken tüm detayları derledik. İşte virüsle ilgili merak edilenler...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 23.08.2024 13:43 Güncelleme Tarihi: 23.08.2024 13:43
Batı Nil Virüsü nedir, belirtileri neler, öldürür mü? Batı Nil Virüsü nasıl bulaşır, tedavisi var mı? Sağlık Bakanlığı duyurdu: İşte vaka sayısı...

Sağlık Bakanlığı, Batı Nil Virüsü vakalarına ilişkin önemli bir açıklama yaptı. Bu açıklamanın ardından, virüsün ne olduğu ve belirtilerinin neler olduğu konusunda kamuoyunda merak arttı. Batı Nil Virüsü'nün taşıdığı tehdit ve hastalığın belirtileriyle ilgili tüm detayları bu haberimizde derledik. İşte, Batı Nil Virüsü hakkında merak edilenler...

Batı Nil Virüsü nedir, belirtileri neler, öldürür mü? Batı Nil Virüsü nasıl bulaşır, tedavisi var mı? Sağlık Bakanlığı duyurdu: İşte vaka sayısı...

BAKANLIK'TAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanlığı'ndan Batı Nil Virüsü ile ilgili şu açıklama geldi:

"Ülkemizde 2010 yılından itibaren görülen Batı Nil Virüsü Enfeksiyonu 2024 yılında 6 kişide tespit edilmiştir. Hastalarımızın takip ve tedavilerine devam edilmektedir. Bakanlığımızca gerekli çalışmalar yürütülmekte ve süreç hassasiyetle takip edilmektedir. Güncel gelişmeler kamuoyunun bilgisine sunulacaktır."

Batı Nil Virüsü nedir, belirtileri neler, öldürür mü? Batı Nil Virüsü nasıl bulaşır, tedavisi var mı? Sağlık Bakanlığı duyurdu: İşte vaka sayısı...

Batı Nil Virüsü Nedir?

Batı Nil Virüsü, insanlarda nörolojik hastalıklara ve ölümlere neden olabilen, enfekte sivrisineklerin sokmasıyla bulaşan viral bir hastalıktır. İlk olarak 1937 yılında Uganda'da tanımlanan bu virüs, sonraki yıllarda Avrupa, Asya ve Avustralya gibi birçok bölgede de görülmüştür. Türkiye'de ise 2010 yılında ilk kez bir salgın şeklinde rapor edilmiştir.

Batı Nil Virüsü nedir, belirtileri neler, öldürür mü? Batı Nil Virüsü nasıl bulaşır, tedavisi var mı? Sağlık Bakanlığı duyurdu: İşte vaka sayısı...

Batı Nil Virüsü Nasıl Bulaşır?

Virüsün ana kaynağı sivrisineklerdir. Özellikle Culex türü sivrisineklerin ısırmasıyla bulaşan virüs, kuşlar aracılığıyla yayılır. Kuşlardan sivrisineklere, ardından insanlara bulaşarak kan dolaşımına girer. Göçmen kuşlar da virüsün farklı bölgelere taşınmasında rol oynar.

Batı Nil Virüsü nedir, belirtileri neler, öldürür mü? Batı Nil Virüsü nasıl bulaşır, tedavisi var mı? Sağlık Bakanlığı duyurdu: İşte vaka sayısı...

Batı Nil Virüsü Belirtileri Nelerdir?

Batı Nil Virüsü belirtileri, enfekte sivrisinek tarafından ısırıldıktan sonra genellikle 3 ila 14 gün içinde ortaya çıkar. Bu belirtiler her 5 kişiden 1'inde görülür ve baş ağrısı, vücut ağrıları, eklem ağrıları, kusma, ishal veya ciltte döküntü şeklinde kendini gösterir. Virüsün belirtileri şunlardır:

📍Ateş
📍Vücut ağrıları, halsizlik, kas güçsüzlüğü
📍Baş ağrısı
📍Kusma
📍Ciltte döküntüler
📍Lenf bezlerinde şişme (lenfadenopati)
📍İshal
📍Titreme

Vakaların %1'inde sinir sistemi tutulumu görülebilir ve bu durum Batı Nil Nöro İnvaziv Hastalığı (BNNI) olarak adlandırılır. Bu hastalık ensefalit (beyin iltihabı), menenjit veya felç ile sonuçlanabilir.