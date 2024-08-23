23 Ağustos 2024, Cuma
Batı Nil Virüsü nedir, belirtileri neler, öldürür mü? Batı Nil Virüsü nasıl bulaşır, tedavisi var mı? Sağlık Bakanlığı duyurdu: İşte vaka sayısı...
Sağlık Bakanlığı'nın son açıklamasına göre, Türkiye'de 6 kişide Batı Nil Virüsü vakası tespit edildi. Bu gelişme üzerine, halk arasında Batı Nil Virüsü hakkında bilgi arayışı arttı. Virüsün ne olduğu, nasıl bulaştığı ve belirtilerinin neler olduğu en çok merak edilen konular arasında. Bu haberimizde, Batı Nil Virüsü hakkında bilinmesi gereken tüm detayları derledik. İşte virüsle ilgili merak edilenler...
Giriş Tarihi: 23.08.2024 13:43 Güncelleme Tarihi: 23.08.2024 13:43