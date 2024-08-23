Batı Nil Virüsü nedir, belirtileri neler, öldürür mü? Batı Nil Virüsü nasıl bulaşır, tedavisi var mı? Sağlık Bakanlığı duyurdu: İşte vaka sayısı...

Batı Nil Virüsü Belirtileri Nelerdir?

Batı Nil Virüsü belirtileri, enfekte sivrisinek tarafından ısırıldıktan sonra genellikle 3 ila 14 gün içinde ortaya çıkar. Bu belirtiler her 5 kişiden 1'inde görülür ve baş ağrısı, vücut ağrıları, eklem ağrıları, kusma, ishal veya ciltte döküntü şeklinde kendini gösterir. Virüsün belirtileri şunlardır:

📍Ateş

📍Vücut ağrıları, halsizlik, kas güçsüzlüğü

📍Baş ağrısı

📍Kusma

📍Ciltte döküntüler

📍Lenf bezlerinde şişme (lenfadenopati)

📍İshal

📍Titreme

Vakaların %1'inde sinir sistemi tutulumu görülebilir ve bu durum Batı Nil Nöro İnvaziv Hastalığı (BNNI) olarak adlandırılır. Bu hastalık ensefalit (beyin iltihabı), menenjit veya felç ile sonuçlanabilir.