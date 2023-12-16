Suyun faydasını 5’e katlayan yöntem! 1 kaşık eklemek yetiyor

Vücudumuzun yiyeceklerin düzgün bir şekilde sindirilmesi için aside ihtiyacı vardır. Vücutta asidin arttığı ve artrit, osteoporoz ve bazı durumlarda kanser gibi hastalıklara neden olan dengesizliğe neden olduğu zamanlar vardır. Karbonatlı su, vücuttaki asidi alkalize ederek dengeleme ve düzenlemede kurtarıcı olarak gelir.