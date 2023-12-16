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Suyun faydasını 5'e katlayan yöntem! 1 kaşık eklemek yetiyor

Sağlıklı yaşamın vazgeçilmezi olan suyun, günde 2 ile 2.5 litre içilmesi öneriliyor. Beden ve zihnin sorunsuz çalışmasına katkı sağlayan suyun faydalarını artırmak da mümkün. İçtiğiniz suya 1 kaşık karbonat atmak, vücut fonksiyonlarını en üst düzeyde sürdürmemize yardımcı olur. İşte karbonatlı suyun yararları...

Giriş Tarihi: 16.12.2023 15:04 Güncelleme Tarihi: 16.12.2023 15:04
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Suyun faydasını 5’e katlayan yöntem! 1 kaşık eklemek yetiyor

İçtiğiniz suyun içerisine 1 çay kaşığı karbonat atmak, faydasını da artıracaktır. Mutfakta sık sık yemekler için de kullanılan bu malzemenin aslında sağlığımıza faydaları saymakla bitmez. İşte karbonatlı suyun size sağlayacağı tüm yararlar…

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Suyun faydasını 5’e katlayan yöntem! 1 kaşık eklemek yetiyor

Karbonat, keklerin içerisine kabarması için eklemesinin yanında birçok farklı faydası da bulunmaktadır. Bunların en başında, alkali özelliği sayesinde asit geri akışını önlemesi gelmektedir. Mide asitlerini nötralize etmeye yardımcı olur ve yetişkinlerde hazımsızlıktan tedavi edebilir.

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Suyun faydasını 5’e katlayan yöntem! 1 kaşık eklemek yetiyor

KARBONATLI SUYUN FAYDALARI

MİDE SAĞLIĞINI İYİLEŞTİRİR

Asit reflü, yemek borusunda mide ekşimesine ve boğazda yanma hissine neden olan ve ayrıca asit hazımsızlığına yol açan mide asidinin geri akışının olduğu bir durumdur. Karbonatlı su midedeki aşırı hidroklorik asidi nötralize ederek bir tedavi görevi görür.

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Suyun faydasını 5’e katlayan yöntem! 1 kaşık eklemek yetiyor

VÜCUDU ALKALİLEŞTİRİR

Optimum bir pH seviyesi dengesi olduğunda vücut sistemi iyi çalışır; ancak bu seviyelerdeki herhangi bir dengesizlik ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir.

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Suyun faydasını 5’e katlayan yöntem! 1 kaşık eklemek yetiyor

Vücudumuzun yiyeceklerin düzgün bir şekilde sindirilmesi için aside ihtiyacı vardır. Vücutta asidin arttığı ve artrit, osteoporoz ve bazı durumlarda kanser gibi hastalıklara neden olan dengesizliğe neden olduğu zamanlar vardır. Karbonatlı su, vücuttaki asidi alkalize ederek dengeleme ve düzenlemede kurtarıcı olarak gelir.