18 Aralık 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Gözlüğünüzü sakın kolonyayla silmeyin! Bu yöntemle tek çizik kalmayacak

Gözlüğünüzü sakın kolonyayla silmeyin! Bu yöntemle tek çizik kalmayacak

Gözlük kullananlar kışın yağmur damlalarından ve sürekli silinen camların çizilmesinden dolayı sorun yaşar. Birçok kişi ise gözlüğünü kolonya ile silmeye çalışır. Ancak bu yöntem daha çok zarar görmesine neden olur. Peki hem lekelerden hem de cam çiziklerinden kurtaracak bir formül var mı? Birkaç temizleme yöntemi arasından en uygununu seçin. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 18.12.2023 11:09
  • 1
  • 6
Gözlüğünüzü sakın kolonyayla silmeyin! Bu yöntemle tek çizik kalmayacak

SU VE DETERJAN

Birkaç damla bulaşık deterjanını sıcak suyla karıştırıp, bir bez ya da sünger yardımıyla gözlük camlarınızı temizleyebilirsiniz. Ardından, camları temiz suyla durulayarak temiz bir bezle kurulamayı unutmayın. Bulaşık deterjanı ve su, gözlük camlarının kirden ve yağdan arınmasına yardımcı olarak büyük ve geçmeyen lekeler için çözüm yolu olacaktır.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 6
Gözlüğünüzü sakın kolonyayla silmeyin! Bu yöntemle tek çizik kalmayacak

SU VE SABUN

Gözlük temizliğinin en güvenilir ve etkili yollarından biri, su ve sabun kullanmak olabilir. Ellerinizi sabunla yıkayın, sonra sabunu köpürtün ve gözlük camınızı nazikçe ovun. Daha sonra iyice durulayın ve kâğıt havlu ile yeniden kurulayın.

  • 3
  • 6
Gözlüğünüzü sakın kolonyayla silmeyin! Bu yöntemle tek çizik kalmayacak

KOLONYA SÜRMEYİN

Gözlük temizliği için kolonya kullanmak gözlüklere zarar verebilir. Kolonya gözlük çerçevelerinin kimyasal yapısını bozup renk değişikliğine neden olabileceği gibi camları daha da bulanıklaştırabilir. Özellikle değişik kaplamaların kullanıldığı metal gözlük çerçevesi modelleri kolonyadan ciddi zarar görebilir.

  • 4
  • 6
Gözlüğünüzü sakın kolonyayla silmeyin! Bu yöntemle tek çizik kalmayacak

ISLAK MENDİL YANLIŞ TERCİH

Islak mendil de tıpkı kolonya gibi formu ve dokusu gereği gözlük camı üzerinde yer alan kirlerin arınmasını sağlamadığı gibi küçük küçük çiziklere yol açıyor. Bu nedenle uzmanlar, gözlüklerinizin camında yumuşak ve narin temizleme bezleri kullanmanızı öneriyor.

  • 5
  • 6
Gözlüğünüzü sakın kolonyayla silmeyin! Bu yöntemle tek çizik kalmayacak

SU VE KARBONATLA ÇİZİKLERDEN KURTULUN

Gözlük camınızı çiziklerden temizlemek için su ve karbonat iyi bir tercih olabilir. Öncelikle birer çay kaşığı karbonat ile tuzu karıştırarak macun kıvamını almasını sağlayın. Daha sonra bu karışımı gözlük camına sürerek hafifçe ovun ve gözlük camlarını içme suyu ile yıkayın.