Gözlüğünüzü sakın kolonyayla silmeyin! Bu yöntemle tek çizik kalmayacak

Gözlük kullananlar kışın yağmur damlalarından ve sürekli silinen camların çizilmesinden dolayı sorun yaşar. Birçok kişi ise gözlüğünü kolonya ile silmeye çalışır. Ancak bu yöntem daha çok zarar görmesine neden olur. Peki hem lekelerden hem de cam çiziklerinden kurtaracak bir formül var mı? Birkaç temizleme yöntemi arasından en uygununu seçin. İşte detaylar...