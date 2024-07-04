Süt yanında vitaminsiz kalıyor! Turistler kapış kapış alıyor: Metabolizmanızı...

Türkiye'de ve yurt dışında farklı beslenme alışkanlıkları gözlemlenirken, Türkiye'de sağlıklı besinlerin tüketimi daha yaygın hale gelmiştir. Beslenme alışkanlıkları, bireylerin ihtiyaçlarına göre çeşitlenirken, kalsiyum ihtiyacını karşılamak için sıklıkla yoğurt ve süt gibi ürünler tercih edilmektedir. Ancak Türkiye'de, sütten tam 30 kat daha fazla kalsiyum içeren özel bir gıda öne çıkıyor. Bu besin, sağlıklı yaşamı tercih edenler için mükemmel bir seçenek olmasının yanı sıra, turistlerin de ilgisini çekmektedir.