04 Temmuz 2024, Perşembe
Süt yanında vitaminsiz kalıyor! Turistler kapış kapış alıyor: Metabolizmanızı...
Türkiye'ye gelen turistler, ülkeden ayrılmadan önce mutlaka bu ürünü deniyor. Hem tok tutma özelliği hem de metabolizmayı hızlandırmasıyla dikkat çeken bu ürün, sütten 30 kat daha fazla kalsiyum içeren kay suyu ile öne çıkıyor. Türkiye'de sıkça tüketilen ve yerel halkın favorisiyken, yurt dışından gelen binlerce turistin de ilgisini çekiyor. Sağlıklı yaşam trendleriyle uyumlu bu besin, turistlerin yeni gözdesi olarak biliniyor.
Giriş: 04.07.2024 11:50
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