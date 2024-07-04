04 Temmuz 2024, Perşembe
Saçınızı bununla yıkayın: Egzama, kepek, kaşıntı ne varsa...
Egzama, saç dökülmesi, cilt kuruluğu ve kepek gibi yaygın ve bazen zor tedavi edilen cilt sorunları, yüzyıllardır insanları rahatsız eden problemler arasında yer almaktadır. Bu tür sorunlara karşı geleneksel olarak kullanılan bu sabun, cilt derisini iyileştirme ve tedavi etme konusunda önemli bir rol oynamaktadır. Özellikle saç köklerine kadar etki eden bu sabunun faydaları, sağlıklı bir saç derisi ve güçlü saç yapısının yeniden kazanılmasına yardımcı olmaktadır.
Giriş: 04.07.2024 14:36 Güncelleme: 04.07.2024 14:36
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