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İbn-i Sina 1000 yıl önce önerdi: Sarımsağı böyle tüketmek ömrü uzatıyor...

İbn-i Sina, tıp alanında derin bilgisi ve çeşitli çalışmalarıyla tanınan bir bilim insanıdır. Asırlar önce yazdığı sağlık reçeteleri, günümüzde bile sağlık alanında önemli bir rehber olarak kabul edilmiştir. Özellikle sarımsak konusundaki önerileri, modern tıpta da değerlendirilmekte ve sağlık açısından önemli bir rol oynamaktadır. İşte konuya ilişkin detaylar...

ahaber.com.tr
Giriş: 03.07.2024 12:24 Güncelleme: 03.07.2024 12:33
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İbn-i Sina 1000 yıl önce önerdi: Sarımsağı böyle tüketmek ömrü uzatıyor...

Sarımsak, sağlık açısından birçok olumlu etkiye sahip olan doğal bir besindir. İşte sarımsağın sağlığa faydaları...

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İbn-i Sina 1000 yıl önce önerdi: Sarımsağı böyle tüketmek ömrü uzatıyor...

AÇ KARNINA ÇİĞ SARIMSAK YUTMANIN FAYDALARI

-Antienflamatuar ve antibakteriyel özellikleri sayesinde sağlığa birçok faydası bulunan sarımsağın farklı tüketim çeşitleri vardır. Sağlık açısından en çok önerilen tüketim şekli ise çiğ tüketilmesidir.

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İbn-i Sina 1000 yıl önce önerdi: Sarımsağı böyle tüketmek ömrü uzatıyor...

-Sarımsağı çiğ olarak tüketmek, içinde bulunan antibiyotik özelliğinin daha yüksek bir şekilde etki etmesini sağlar.

-Vücudun ihtiyaç duyduğu mineral ve vitaminleri sağlar ve böylece vücuttaki direnci de artırmış olur. Aynı zamanda gribal enfeksiyonlarda da iyileştirici özelliğe sahiptir.

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İbn-i Sina 1000 yıl önce önerdi: Sarımsağı böyle tüketmek ömrü uzatıyor...

HER GÜN SARIMSAK YERSEK NE OLUR

-Her gün sarımsak yutmak, içerdiği antioksidan, mineral ve vitaminler sayesinde vücuda direnç kazandırır.

-Mide, prostat, göğüs gibi pek çok kansere karşı koruma sağlar.

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İbn-i Sina 1000 yıl önce önerdi: Sarımsağı böyle tüketmek ömrü uzatıyor...

-Vücudun savunma mekanizmasını güçlendirir ve metabolizmayı düzenler.

-Tümör oluşumunu engellemeye yardımcı olur.