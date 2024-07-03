03 Temmuz 2024, Çarşamba
İbn-i Sina 1000 yıl önce önerdi: Sarımsağı böyle tüketmek ömrü uzatıyor...
İbn-i Sina, tıp alanında derin bilgisi ve çeşitli çalışmalarıyla tanınan bir bilim insanıdır. Asırlar önce yazdığı sağlık reçeteleri, günümüzde bile sağlık alanında önemli bir rehber olarak kabul edilmiştir. Özellikle sarımsak konusundaki önerileri, modern tıpta da değerlendirilmekte ve sağlık açısından önemli bir rol oynamaktadır. İşte konuya ilişkin detaylar...
Giriş: 03.07.2024 12:24 Güncelleme: 03.07.2024 12:33
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