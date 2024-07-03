İbn-i Sina 1000 yıl önce önerdi: Sarımsağı böyle tüketmek ömrü uzatıyor...

-Sarımsağı çiğ olarak tüketmek, içinde bulunan antibiyotik özelliğinin daha yüksek bir şekilde etki etmesini sağlar.

-Vücudun ihtiyaç duyduğu mineral ve vitaminleri sağlar ve böylece vücuttaki direnci de artırmış olur. Aynı zamanda gribal enfeksiyonlarda da iyileştirici özelliğe sahiptir.