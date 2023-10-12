Strese elveda deyip sakinliğe kucak açacaksınız! Antidepresan etkili ekinezya: Sadece 10 gün yeterli!
Birçok kişi sağlık sorunlarını tedavi ederken doğal yöntemlere ilgi göstermektedir. Binlerce doğal tarif arasında özellikle güzel kokusu ve mor çiçeğiyle dikkat çeken ekinezya bitkisi, hem sakinleştirici etkilere sahip olması hem de cilt sağlığına katkı sağlayabilmesiyle öne çıkmaktadır. İşte hayatınıza adeta bir antidepresan gibi giriş yapacak mucize çay tarifi...
Giriş Tarihi: 12.10.2023
16:57 Güncelleme Tarihi: 12.10.2023
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Birçok insan sağlık sorunlarına doğal çözümler ararken, binlerce doğal tarif içerisinde özellikle güzel kokusu ve mor çiçeği ile tanınan ekinezya bitkisine ilgi göstermektedir. Ekinezya, hem sakinleştirici etkileri hem de cilt sağlığına olası katkıları nedeniyle özel bir ilgi çekmektedir. Bu bitki, hayatınıza adeta bir antidepresan gibi etki yapabilecek mucizevi bir çay tarifiyle kullanılmaktadır. İşte tarifi...
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STRESE VEDA
Ekinezya kolay bulunabilir olması ve güzel kokusuyla dikkat çeken bitkiler arasında. Ancak hal ettiği değeri yeterince göremeyen bu çiçeğin inanılmaz etkileri var. Bunlar arasında sakinleştirici, stresi yenmeye yardımcı oluşu da öne çıkıyor. Günde 3 günde bir fincan ekinezya çayı içmek sizi inanılmaz derecede rahatlatabilir. Yatıştırıcı etkisi, özellikle kaygı bozukluğu ve depresyona iyi gelir. Ayrıca yorgunluğunuzu alacağından çok rahat uyumanızı da sağlar.
CİLT PROBLEMLERİNİN ÇARESİ
Kurdeşen hastalığının tedavisini kolaylaştıran ekinezya, Yara, sedef, akne(sivilce) ve egzama gibi cilt rahatsızlıklarında olumlu etki sağlar. Bu nedenle cilt hastalıkları için hazırlanan losyon ve kremlerin çoğunda ekinezya kullanılır.
NASIL TÜKETİLMELİ?
Ekinezya yaprakları, çiçekleri ya da kök kısmı kurutularak çay şeklinde tüketilebilir. 1 tatlı kaşığı kadar ekinezya kurusu, porselen ya da cam bir demliğe koyulur ve üzerine bir su bardağı kaynar su eklenerek ağzı kapalı bir şekilde demlemeye bırakılır. İyice demlendiğinde içmeye hazır olur. Dilerseniz bal ile de tatlandırabilirsiniz.
10 GÜN TÜKETİN
Ekinezya çayı sık tüketiliğinde yan etkileri olabiliyor. Ekinezya çayının yan etkileri arasında kızarıklık, deri döküntüleri yer alıyor. Papatya çayına karşı alerjik reaksiyon gösteren kişilerin ekinezya çayına karşı hassasiyet göstermesi de muhtemeldir. Bu nedenle gün içerisinde 3 bardaktan ve 10 günden fazla tüketilmemelidir.