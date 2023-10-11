14 günde -12 KG garantili diyet! Tam bir toksin ve ödem detoksu! Günde 3-4 kez tüketin!

Elmaları iyice yıkayın, kabuklarını soyun ve geniş bir kaba rendeleyin. Ardından rendelenmiş elmayı yoğurt ile karıştırın ve üzerine diğer malzemeleri ekleyin. Yoğurt iştahı azaltır, tokluk sürenizi uzatır ve metabolizmayı hızlandırır. Üstelik iyi bir protein kaynağıdır. Değerli doymamış yağlardan zengin olan ceviz; magnezyum, çinko, bakır, demir ve fosfor bakımından zengindir.

Hiçbir besin tek başına kilo vermeyi hızlandırmaz veya yağ yaktırmaz. Ancak düzenli olarak yeterli ve dengeli beslenirken ek olarak bu diyeti uygularsanız işte o zaman kalıcı kaybını görebilirsiniz. Bu diyet, metabolizmanızı hızlandırarak kilo vermenizi destekleyecektir. Sabah ve akşam öğünlerinde bu tarifi tercih edebilirsiniz ancak 2 hafta boyunca yalnızca tarifi tüketmek sağlıksız bir sonuç doğurabilir. Besin değerleri açısından dengesiz bir diyet programı, sizin güçsüz düşmenize neden olur.