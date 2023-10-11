11 Ekim 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri 14 günde -12 KG garantili diyet! Tam bir toksin ve ödem detoksu! Günde 3-4 kez tüketin!

14 günde -12 KG garantili diyet! Tam bir toksin ve ödem detoksu! Günde 3-4 kez tüketin!

Kilolarıyla ilgilenen birçok insan, sağlıklı ve dengeli bir yaşam tarzı benimseme amacıyla farklı diyet yöntemlerine başvurur. Bu seçimlerin sağlık açısından doğru ve kişiye özgü olması son derece önemlidir. Yeşil elma, sağlık açısından pek çok faydası olan bir meyve olup, aynı zamanda kilo verme sürecini hızlandırmaya yardımcı olabilecek bir besin olarak öne çıkar. İşte 2 haftada cayır cayır 12 kilo verdirecek yöntem...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 11.10.2023 21:32 Güncelleme Tarihi: 11.10.2023 21:32
  • 1
  • 6
14 günde -12 KG garantili diyet! Tam bir toksin ve ödem detoksu! Günde 3-4 kez tüketin!

Kilolu olma endişesi yaşayan birçok kişi, daha sağlıklı bir yaşam tarzına yönelik değişiklikler yapabilmek için farklı diyet yöntemlerine başvurur. Ancak, diyet seçimlerinin sağlıklı ve kişiye özgü olması son derece önemlidir. Son dönemlerde popüler hale gelen yeşil elma diyeti, bu bağlamda öne çıkan seçeneklerden biridir. Yeşil elma, düşük kalorili ve lif açısından zengin olması nedeniyle sağlıklı bir diyetin parçası olarak tercih edilir.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 6
14 günde -12 KG garantili diyet! Tam bir toksin ve ödem detoksu! Günde 3-4 kez tüketin!

Yeşil elma diyeti ile 2 haftada 12 kilo vermenin mümkün olup olmadığını merak edenler, tek başına elma diyetinin yeterli olmayacağını ve günlük ihtiyacınız olan vitamin/mineral gereksinimi karşılamadığını bilmelidir. Düzenli spor yapmak, yaşam tarzında köklü değişimlere gitmek, yağlı ve şekerli gıdaların tüketiminden uzak durmak gibi sürdürülebilir alışkanlıklar edinilmelidir. Bir adet yeşil elma ortalama 125 kaloridir ve günden 3-4 kez tüketilebilir. Bununla birlikte diyetiniz yalnızca yeşil elmadan oluşmamalı, başka meyveler ve sebzeler de beslenme programına dahil edilmelidir.

  • 3
  • 6
14 günde -12 KG garantili diyet! Tam bir toksin ve ödem detoksu! Günde 3-4 kez tüketin!

Yeşil Elma Diyeti Tarifi

Yeşil elma diyeti için ihtiyacınız olan malzemeler şu şekildedir:

2 orta boy yeşil elma
3 yemek kaşığı az yağlı yoğurt
1 çay kaşığı tarçın
1 yemek kaşığı ceviz
Yarım limon suyu

  • 4
  • 6
14 günde -12 KG garantili diyet! Tam bir toksin ve ödem detoksu! Günde 3-4 kez tüketin!

Elmaları iyice yıkayın, kabuklarını soyun ve geniş bir kaba rendeleyin. Ardından rendelenmiş elmayı yoğurt ile karıştırın ve üzerine diğer malzemeleri ekleyin. Yoğurt iştahı azaltır, tokluk sürenizi uzatır ve metabolizmayı hızlandırır. Üstelik iyi bir protein kaynağıdır. Değerli doymamış yağlardan zengin olan ceviz; magnezyum, çinko, bakır, demir ve fosfor bakımından zengindir.

Hiçbir besin tek başına kilo vermeyi hızlandırmaz veya yağ yaktırmaz. Ancak düzenli olarak yeterli ve dengeli beslenirken ek olarak bu diyeti uygularsanız işte o zaman kalıcı kaybını görebilirsiniz. Bu diyet, metabolizmanızı hızlandırarak kilo vermenizi destekleyecektir. Sabah ve akşam öğünlerinde bu tarifi tercih edebilirsiniz ancak 2 hafta boyunca yalnızca tarifi tüketmek sağlıksız bir sonuç doğurabilir. Besin değerleri açısından dengesiz bir diyet programı, sizin güçsüz düşmenize neden olur.

  • 5
  • 6
14 günde -12 KG garantili diyet! Tam bir toksin ve ödem detoksu! Günde 3-4 kez tüketin!

Yeşil Elmanın Faydaları Nelerdir?

Düzenli yeşil elma tüketirseniz aşağıdakiler de dahil sağlığınıza birçok faydası olduğunu fark edeceksiniz:

🍏Yeşil elma kalorisi oldukça düşük bir besindir.
🍏Antioksidanlar, mineraller, vitaminler bakımından zengindir.
🍏Vücudun metabolizmasına iyi gelecek bol miktarda lif barındırır.
🍏Yağ oranı düşüktür.
🍏Bol miktarda su içerir.
🍏Güçlü kemiklerin oluşumunu destekleyen kalsiyum içeriğiyle yaş ilerlemesine bağlı kemik erimesinin önüne geçer.
🍏Zengin bir A ve C vitamini kaynağı olan elma cildinizi güzelleştirir.
🍏Göz sağlığını iyileştirir.
🍏Zengin antioksidan içeriği sayesinde karaciğerlerin düzgün çalışmasına yardımcı olur.