12 Ekim 2023, Perşembe
Göz sağlığınızı arşa çıkaracak 6 kilit besin! Çita kadar keskin görüşünüz olacak!
Beş duyu organımızın tümü, dünyayla etkileşimde kritik bir rol oynar. Ancak yapılan araştırmalar, insanların görsel algıyı en değerli duyu olarak gördüğünü ortaya koymaktadır. Gözlerimizin sağlığını korumak ve en iyi şekilde işlevlerini sürdürmelerini sağlamak için beslenme önemli bir rol oynar. Özellikle A vitamini, omega-3 yağ asitleri, antioksidanlar ve bazı mineraller göz sağlığı için hayati önem taşır.
Giriş Tarihi: 12.10.2023 17:21 Güncelleme Tarihi: 12.10.2023 17:21
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