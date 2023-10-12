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Göz sağlığınızı arşa çıkaracak 6 kilit besin! Çita kadar keskin görüşünüz olacak!

Beş duyu organımızın tümü, dünyayla etkileşimde kritik bir rol oynar. Ancak yapılan araştırmalar, insanların görsel algıyı en değerli duyu olarak gördüğünü ortaya koymaktadır. Gözlerimizin sağlığını korumak ve en iyi şekilde işlevlerini sürdürmelerini sağlamak için beslenme önemli bir rol oynar. Özellikle A vitamini, omega-3 yağ asitleri, antioksidanlar ve bazı mineraller göz sağlığı için hayati önem taşır.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 12.10.2023 17:21 Güncelleme Tarihi: 12.10.2023 17:21
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Göz sağlığınızı arşa çıkaracak 6 kilit besin! Çita kadar keskin görüşünüz olacak!

Temel besinlerin birçoğu genel sağlığımız için faydalıdır, ancak bazıları özellikle göz sağlığını desteklemekte önemli bir rol oynar. Görüşünüzü korumak için en iyi besinleri belirlemek istiyorsanız, belirli vitaminler, mineraller ve antioksidanlar vücudunuzun gözlerinizi etkili bir şekilde korumasına yardımcı olabilir. İşte çita kadar keskin gözler için yemeniz gerekenler...

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Göz sağlığınızı arşa çıkaracak 6 kilit besin! Çita kadar keskin görüşünüz olacak!

HAVUÇTAN DAHA YARARLI

Uzmanlar lahana, şalgam ve ıspanak gibi koyu yapraklı yeşillikleri de göz sağlığı için en iyi yiyeceklerden biri olarak adlandırıyor. Hatta göz sağlığı konusunda lahana, havuçtan bile daha yararlı olarak yorumlanıyor. Özellikle lutein ve zeaksantin antioksidanları bakımından güçlü olan lahana göz dokusunda güneşe bağlı hasarın azaltılmasına ve yaşa bağlı göz sorunları riskinin azaltılmasına yardımcı oluyor.

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Göz sağlığınızı arşa çıkaracak 6 kilit besin! Çita kadar keskin görüşünüz olacak!

YUMURTA SARISI GÖZLERİMİZ İÇİN ÖNEMLİ

Yumurta sarısı, lutein olarak bilinen bir tür karotenoidin biyoyararlılığı yüksek bir besindir. Göz sağlığı için en önemli besinlerden biri olan luteinin yaşlı yetişkinlerde düşük makula pigmentini iyileştirebildiği biliniyor. Buna ek olarak çinko ve A vitaminini de içinde barındıran yumurta sarısı gözlerimiz için her bakımdan önemli besinlerden biridir.

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Göz sağlığınızı arşa çıkaracak 6 kilit besin! Çita kadar keskin görüşünüz olacak!

OMEGA-3 ZENGİNİ BESİNLER

Kuruyemişler sağlıklı gözler ve görüş için mükemmel besinlerdir çünkü E vitamini, çinko ve omega-3 yağ asitleri gibi besinler açısından zengindirler. Cevizdeki E vitamini ve diğer polifenollerin inflamasyonu azaltmaya ve serbest radikal hasarına karşı korumaya yardımcı olduğu biliniyor. Aynı zamanda ceviz, retinada yüksek oranda yoğunlaşan bir mineral olan çinkoyu da sağlayarak göz sağlığını olumlu yönde etkiler.

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Göz sağlığınızı arşa çıkaracak 6 kilit besin! Çita kadar keskin görüşünüz olacak!

DÜŞÜK IŞIĞA UYUM SAĞLAMAYA YARIYOR

Havuç uzun zamandır göz sağlığı için en iyi besin unvanını taşıyor. Bunun nedeni havuçların, turuncu sebzelere canlı rengini veren pigment olan beta-karoten açısından zengin olmasıdır. Havuçlar beta-karoten bakımından kesinlikle yüksektir, ancak tatlı patatesler aslında bu yararlı pigmentten daha fazlasını içerir. Bir porsiyon haşlanmış havuç 8,3 mg beta-karoten sağlarken, aynı porsiyon pişmiş tatlı patates 11,5 mg besin içerir.

Beta-karoten faydalıdır çünkü vücut onu iyi görebilmeyi sağlayan A vitaminine dönüştürür. Tatlı patateslerdeki beta-karoten, iyi görebilmenin yanı sıra gözlerimizin düşük ışığa uyum sağlamasına yardımcı da olur.

Tatlı patateslerden en fazla beta-karoten ve C vitaminini elde etmek için uzmanlar tatlı patateslerin kabuklarıyla birlikte kaynatılmasını öneriyor.