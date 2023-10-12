Göz sağlığınızı arşa çıkaracak 6 kilit besin! Çita kadar keskin görüşünüz olacak!

DÜŞÜK IŞIĞA UYUM SAĞLAMAYA YARIYOR

Havuç uzun zamandır göz sağlığı için en iyi besin unvanını taşıyor. Bunun nedeni havuçların, turuncu sebzelere canlı rengini veren pigment olan beta-karoten açısından zengin olmasıdır. Havuçlar beta-karoten bakımından kesinlikle yüksektir, ancak tatlı patatesler aslında bu yararlı pigmentten daha fazlasını içerir. Bir porsiyon haşlanmış havuç 8,3 mg beta-karoten sağlarken, aynı porsiyon pişmiş tatlı patates 11,5 mg besin içerir.

Beta-karoten faydalıdır çünkü vücut onu iyi görebilmeyi sağlayan A vitaminine dönüştürür. Tatlı patateslerdeki beta-karoten, iyi görebilmenin yanı sıra gözlerimizin düşük ışığa uyum sağlamasına yardımcı da olur.

Tatlı patateslerden en fazla beta-karoten ve C vitaminini elde etmek için uzmanlar tatlı patateslerin kabuklarıyla birlikte kaynatılmasını öneriyor.