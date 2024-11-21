Sabahları bu karışımdan içen doktor yüzü görmüyor!

Tarçın: Kan şekeri seviyelerini düzenleyen bu baharat, aynı zamanda mikropları uzaklaştıran antimikrobiyal özelliklere sahiptir. Vücuda sıcaklık sağlar ve içeceğinizin lezzetini zenginleştirir.

Bal: Antibakteriyel ve antioksidan özelliklere sahip olan bal, boğaz ağrılarını yatıştırır ve bu karışıma doğal bir tatlılık katar. Ayrıca bağışıklık sistemine katkı sağlar.

Karabiber: Karabiber, zerdeçaldaki kurkuminin emilimini artırır ve şurubun tadını canlandırır. Ayrıca enfeksiyonları uzak tutmaya yardımcı olur.