Sinir, stres ne varsa söküp atıyor! Bir fincanıyla psikolog etkisi yapacak! Tek yapmanız gereken: yatmadan 45 dakika önce...

DAHA İYİ UYUMANIZA YARDIMCI OLABİLİR

Papatyanın en çok öne sürülen faydalarından biri uyku üzerindeki faydalarıdır, peki araştırma ne diyor? Fitoterapi Araştırması'nda 2019'da yapılan bir meta-analiz ve sistematik inceleme, papatyanın aslında uyku kalitesini ve genel anksiyete bozukluğunu iyileştirdiğini ortaya çıkardı.

BMC Medical Education'da 2022 yılında yapılan bir araştırmaya göre, negatif uyku kalitesi durumluk kaygıyı ve depresif riski artırabilir; bu nedenle papatya çayının teşvik ettiği daha iyi uyku kalitesi, zihinsel sağlık üzerinde daha uzun vadeli etkilere sahip olabilir.