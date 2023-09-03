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Sinir, stres ne varsa söküp atıyor! Bir fincanıyla psikolog etkisi yapacak! Tek yapmanız gereken: yatmadan 45 dakika önce...

Uykusuzluk, depresyon, diyabet ve sindirim rahatsızlıkları gibi yaygın sağlık sorunlarıyla başa çıkmak için doğal yöntemler her zaman önemli bir seçenek olmuşturuyor. Son araştırmalara göre, günde sadece bir fincan içilerek fayda sağlayabileceğiniz özel bir bitki çayı dikkatleri çekiyor. Tek yapmanız gereken: yatmadan 45 dakika önce...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.09.2023 15:51 Güncelleme Tarihi: 03.09.2023 15:51
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Sinir, stres ne varsa söküp atıyor! Bir fincanıyla psikolog etkisi yapacak! Tek yapmanız gereken: yatmadan 45 dakika önce...

Bu bitki çayı, sadece uyku kalitesini artırmakla kalmayıp, aynı zamanda bir dizi sağlık sorununa da olumlu etkiler sunabilir. Diyetisyen Maria Laura Haddad-Garcia tarafından değerlendirilen bu bitki çayı, adet öncesi sendromunu hafifletme, diyabet riskini azaltma ve depresyon gibi zihinsel sağlık sorunlarına destek sağlama potansiyeline sahiptir. Özellikle sakinleştirici etkisi, uyku düzenini iyileştirirken stresi azaltarak genel yaşam kalitesini artırabilir.

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Sinir, stres ne varsa söküp atıyor! Bir fincanıyla psikolog etkisi yapacak! Tek yapmanız gereken: yatmadan 45 dakika önce...

BİR FİNCANIYLA PSİKOLOG ETKİSİ

Papatya sıklıkla kurutularak bitki çaylarında kullanılan bir çiçek türüdür. Ulusal Tamamlayıcı ve Bütünleyici Sağlık Merkezi'ne (NCCIH) göre, yüzyıllardır kullanılmaktadır ve kullanımının tarihi Mısır, Yunanistan ve Roma'ya kadar uzanmaktadır. Papatya çayı, sakinleştirici bal notalarıyla hafif, çiçeksi bir tada sahiptir.

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Sinir, stres ne varsa söküp atıyor! Bir fincanıyla psikolog etkisi yapacak! Tek yapmanız gereken: yatmadan 45 dakika önce...

DAHA İYİ UYUMANIZA YARDIMCI OLABİLİR

Papatyanın en çok öne sürülen faydalarından biri uyku üzerindeki faydalarıdır, peki araştırma ne diyor? Fitoterapi Araştırması'nda 2019'da yapılan bir meta-analiz ve sistematik inceleme, papatyanın aslında uyku kalitesini ve genel anksiyete bozukluğunu iyileştirdiğini ortaya çıkardı.

BMC Medical Education'da 2022 yılında yapılan bir araştırmaya göre, negatif uyku kalitesi durumluk kaygıyı ve depresif riski artırabilir; bu nedenle papatya çayının teşvik ettiği daha iyi uyku kalitesi, zihinsel sağlık üzerinde daha uzun vadeli etkilere sahip olabilir.

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Sinir, stres ne varsa söküp atıyor! Bir fincanıyla psikolog etkisi yapacak! Tek yapmanız gereken: yatmadan 45 dakika önce...

KANSERE BAĞLI KOMPLİKASYONLARI HAFİFLETEBİLİR

Integrative Cancer Therapies dergisinde yayınlanan 2023 tarihli sistematik bir inceleme, papatyanın kansere bağlı bazı sağlık komplikasyonlarını hafifletmek için yararlı bir yardımcı tedavi olabileceğini buldu.

Çalışma, papatyanın kanser hastalarında oral mukozitin, cilt komplikasyonlarının, depresyonun ve kusmanın azaltılmasına etkili bir şekilde yardımcı olduğunu buldu. Ayrıca iştahlarının ve yaşam kalitelerinin artmasına da yardımcı oldu.

Bu derlemedeki çalışmalarda, gargara, topikal malzeme, çay, kapsül, şurup ve aromaterapi masajı dahil olmak üzere çeşitli papatya formları kullanılmıştır, dolayısıyla bu etkilerin hepsinin özellikle papatya çayı için geçerli değil.

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Sinir, stres ne varsa söküp atıyor! Bir fincanıyla psikolog etkisi yapacak! Tek yapmanız gereken: yatmadan 45 dakika önce...

ADET DÖNEMİNDE VE ÖNCESİNDE YAŞANAN SORUNLARI HAFİFLETEBİLİR

Papatya, adet dönemi sorunlarının giderilmesine yardımcı olabilir. Journal of Pharmacopunktur dergisinde 2019 yılında yapılan bir inceleme, papatyanın anti-inflamatuar, antispazmodik, yatıştırıcı ve anti-anksiyete özellikleri nedeniyle adet öncesi sendrom için etkili bir bitkisel tedavi olabileceği sonucuna varmıştır.

İncelemede yer alan çalışmalarda çay, kapsül, ekstrakt ve yağ da dahil olmak üzere çeşitli papatya formları kullanıldı, bu nedenle çayın tek başına tüm bu faydalara yol açıp açmayacağı net bir bilgi değil.