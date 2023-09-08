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Haberler Galeri Tartıda -7 KG garanti! İbrahim Saraçoğlu'nun etkili yağ yakıcı kürü! 2 hafta boyunca...

Tartıda -7 KG garanti! İbrahim Saraçoğlu'nun etkili yağ yakıcı kürü! 2 hafta boyunca...

Hızlı kilo vermek isteyenler 21 gün boyunca denesin! Yaz kış fit görünmek istiyosanız bu kür tam size göre! Özel tarifleriyle ünlüleri de zayflatan İbrahim Saraçoğlu, en etkili tarifini verdi. Bu özel içecek, 21 günde basen ve göbek yağlarını kökünden eritmeye yardımcı oluyor. İşte, 2 haftada 7 kilo verdiren kür...

Giriş Tarihi: 08.09.2023 18:52
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Tartıda -7 KG garanti! İbrahim Saraçoğlu’nun etkili yağ yakıcı kürü! 2 hafta boyunca...

Yaz aylarına girdiğimiz şu dönemde acil kilo vermek isteyenler, İbrahim Saraçoğlu'nun mucizevi yağ yakıcı tarifini mutlaka denesin! Eğer diğer diyet yöntemleri işe yaramıyorsa ve hızlı sonuçlara ihtiyaç duyuyorsanız, bu özel kür tam da size göre. 21 günlük bu program, 2 hafta içinde etkisini gösteriyor ve cayır cayır yağ yakmanıza yardımcı oluyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Tartıda -7 KG garanti! İbrahim Saraçoğlu’nun etkili yağ yakıcı kürü! 2 hafta boyunca...

PROF. DR. İBRAHİM SARAÇOĞLU 'NDAN LAHANA KÜRÜ

MALZEMELER

5 parça taze lahana yaprağı

3 bardak su

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Tartıda -7 KG garanti! İbrahim Saraçoğlu’nun etkili yağ yakıcı kürü! 2 hafta boyunca...

HAZIRLANIŞI

Malzemeleri bir tencere içerisine koyarak yaklaşık 7 dakika boyunca haşlayın.

Ardından lahanaları süzün. Kalan suyu cam bir kavanoza koyun.

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Tartıda -7 KG garanti! İbrahim Saraçoğlu’nun etkili yağ yakıcı kürü! 2 hafta boyunca...

Aç veya tok karnına Sabah bir su bardağı ve akşam bir su bardağı olmak üzere için. Bu işleme toplam 3 gün devam edin..

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Tartıda -7 KG garanti! İbrahim Saraçoğlu’nun etkili yağ yakıcı kürü! 2 hafta boyunca...

Bu kürü 3 gün uyguladıktan sonra 3 gün ara verin ve tekrar 3 gün uygulayın. Bu şekilde toplam 21 gün içerek kürü tamamlayın...