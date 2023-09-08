07 Eylül 2023, Perşembe
Tartıda -7 KG garanti! İbrahim Saraçoğlu'nun etkili yağ yakıcı kürü! 2 hafta boyunca...
Hızlı kilo vermek isteyenler 21 gün boyunca denesin! Yaz kış fit görünmek istiyosanız bu kür tam size göre! Özel tarifleriyle ünlüleri de zayflatan İbrahim Saraçoğlu, en etkili tarifini verdi. Bu özel içecek, 21 günde basen ve göbek yağlarını kökünden eritmeye yardımcı oluyor. İşte, 2 haftada 7 kilo verdiren kür...
Giriş Tarihi: 08.09.2023 18:52
- 1
- 10
- 2
- 10
- 3
- 10
- 4
- 10
- 5
- 10