Banyoda bunu kullananlara kötü haber geldi! D vitamini deposunu yerle yeksan ediyor! Tepeden tırnağa köpürtenler baksın!

Cilt bakımı konusunda temiz bir cilde odaklanmak doğru bir yaklaşım gibi görünse de, vücudu sürekli olarak sabunla köpürtmek sağlığımıza ciddi zararlar verebilir. Cildimiz doğal olarak yağlarla kaplıdır ve bu yağlar cildin nem dengesini korumak, zararlı etkenlere karşı koruma sağlamak gibi önemli işlevlere sahiptir. İşte D vitaminini yerle bir eden gizli tehlike...