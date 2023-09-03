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Banyoda bunu kullananlara kötü haber geldi! D vitamini deposunu yerle yeksan ediyor! Tepeden tırnağa köpürtenler baksın!

Cilt bakımı konusunda temiz bir cilde odaklanmak doğru bir yaklaşım gibi görünse de, vücudu sürekli olarak sabunla köpürtmek sağlığımıza ciddi zararlar verebilir. Cildimiz doğal olarak yağlarla kaplıdır ve bu yağlar cildin nem dengesini korumak, zararlı etkenlere karşı koruma sağlamak gibi önemli işlevlere sahiptir. İşte D vitaminini yerle bir eden gizli tehlike...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.09.2023 17:22
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Banyoda bunu kullananlara kötü haber geldi! D vitamini deposunu yerle yeksan ediyor! Tepeden tırnağa köpürtenler baksın!

Cilt bakımı konusunda temiz bir cilde odaklanmak doğru bir yaklaşım gibi görünse de, vücudu sürekli olarak sabunla köpürtmek sağlığımıza ciddi zararlar verebilir. Cildimiz doğal olarak yağlarla kaplıdır ve bu yağlar cildin nem dengesini korumak, zararlı etkenlere karşı koruma sağlamak gibi önemli işlevlere sahiptir. İşte D vitaminini yerle bir eden gizli tehlike...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Banyoda bunu kullananlara kötü haber geldi! D vitamini deposunu yerle yeksan ediyor! Tepeden tırnağa köpürtenler baksın!

1- Cilt daha sağlıklı olur

Sabun, vücuttaki kiri etkili bir şekilde temizlerken aynı zamanda cildin salgıladığı doğal yağları da temizler. Düzenli olarak sabun kullanmak cildin pH dengesini bozarak kurumasına ve tahriş olmasına neden olabilir. Tam da bu yüzden sadece suyla banyo yapmak cildin koruyucu tabakasının daha sağlıklı olmasını sağlar.

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Banyoda bunu kullananlara kötü haber geldi! D vitamini deposunu yerle yeksan ediyor! Tepeden tırnağa köpürtenler baksın!

2- Vücut kokusu son bulur

Sabunla duş almak kısa vadede güzel kokmayı sağlasa da aslında cildi bakterilere karşı daha savunmasız hale getirir. Sabunun içindeki sert maddeler cilt yağları ile ciltte yaşayan bakteriler arasındaki dengeyi bozarak cildin daha fazla yağ, bakteri üretmesine neden olur. Sabunsuz yıkanmak koltuk altı gibi pek çok bölgenin kokmasını önler.

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Banyoda bunu kullananlara kötü haber geldi! D vitamini deposunu yerle yeksan ediyor! Tepeden tırnağa köpürtenler baksın!

3- Genital bölgeniz daha sağlıklı olur

Düzenli olarak sabunla banyo yapmanın genital bölgeyi kurutabildiği ve bazı sağlık sorunlarına yol açabildiği tespit edildi. Özel bölgeleri yıkamak için ılık su, kokuları gidermek gerektiğinde sıcak su kullanmanın en iyi yöntem olduğuna inanılıyor.

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Banyoda bunu kullananlara kötü haber geldi! D vitamini deposunu yerle yeksan ediyor! Tepeden tırnağa köpürtenler baksın!

4- Cilt kırışıklığı yaşamazsınız

Sabunda bulunan birçok bileşen cildi temizlemeyi amaçlasa da aslında yarardan çok zarara neden olabiliyor. Cildin asit örtüsüne zarar veren sabunlar sivilce ve dermatit gibi birçok cilt rahatsızlığına sebep oluyor. Sabunla banyo yapmak cildi kuruturken aynı zamanda kırışıklığa sebep oluyor.