Şifası saymakla bitmiyor! Romatizma derdine son! Sabah rutininize eklemeniz yeterli: Demir, Çinko, bakır...
Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu, her sabah düzenli olarak tüketildiğinde sağlık açısından birçok fayda sağladığına inandığı bir besini paylaştı. Bu besin, özellikle eklem rahatsızlıkları ve romatizma gibi problemlerle mücadelede etkili olduğuna inanılan bir doğal şifa kaynağıdır. Saraçoğlu'nun önerdiği bu şifa reçetesi, sağlığı desteklemek isteyenler için değerli bir alternatif sunuyor.
Giriş Tarihi: 28.09.2023
07:19
Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu, düzenli olarak tüketildiğinde sağlık açısından birçok fayda sağladığına inandığı bir besini paylaştı. Bu besin, özellikle eklem rahatsızlıkları ve romatizma gibi sorunlarla mücadelede etkili olduğu düşünülen bir doğal şifa kaynağıdır. Doğal besinlerin sağlık üzerindeki olumlu etkileri göz önüne alındığında, bu tür öneriler sağlıklı bir yaşam tarzı benimsemeyi hedefleyenler için büyük ilgi çeker. İşte romatizmanıza iyi gelecek şifa reçetesi..
GALERİ DEVAM EDİYOR
ŞİFA KAYNAĞI
Kahvaltıda sadece tadı için tükettiğimiz, kiminin sevdiği kiminin sevmediği tahinin faydaları saymakla bitmiyor. Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu, bu besin kaynağını kendisinin de her sabah tükettiğini belirterek şifalarını saydı.
SARAÇOĞLU'NDAN SAĞLIK TÜYOSU
Sağlık üzerine verdiği tavsiyelerle ünlü olan Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu, onlarca besin içinde her sabah mutlaka tükettiği gıdayı açıkladı. Saraçoğlu, her sabah düzenli olarak bir kaşık tahin yediğini söyledi. Bu sağlık sırrını takipçileriyle paylaşan Saraçoğlu,
"Güne tahin yiyerek başlayın" dedi.
Tahin özellikle eklem rahatsızlıklarına ve romatizmaya iyi geliyor. Bu şifalı gıda olası romatizma riskinin de en aza indirgenmesini sağlıyor.
Eklem sağlığı için bir numaralı şifa olan tahinin fitness yapan kişiler tarafından antrenman öncesinde ve sonrasında tüketilmesi gerekiyor. Bu şekilde spor yapan kişiler hem eklem sağlıklarını koruyor hem de enerjileri artıyor.