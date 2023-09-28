Şifası saymakla bitmiyor! Romatizma derdine son! Sabah rutininize eklemeniz yeterli: Demir, Çinko, bakır...

Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu, her sabah düzenli olarak tüketildiğinde sağlık açısından birçok fayda sağladığına inandığı bir besini paylaştı. Bu besin, özellikle eklem rahatsızlıkları ve romatizma gibi problemlerle mücadelede etkili olduğuna inanılan bir doğal şifa kaynağıdır. Saraçoğlu'nun önerdiği bu şifa reçetesi, sağlığı desteklemek isteyenler için değerli bir alternatif sunuyor.