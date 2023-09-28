28 Eylül 2023, Perşembe
Sabaha kadar başucunuza koyun soğuklarda hastalıkları unutun: Sarımsaktan 10 kat etkili
Soğan, binlerce yıldır insanlar tarafından hem yemeklerin lezzetlendirilmesi hem de alternatif tıp alanında sağlık sorunlarının tedavisinde kullanılan önemli bir besindir. Gerek lezzeti gerekse sağlık açısından sunduğu faydalarıyla soğan, mutfaklarımızın vazgeçilmez malzemelerinden biri olmuştur. İşte soğana batırıp başucuzuna koyduğunuzda şifa dağıtan reçete...
Giriş Tarihi: 28.09.2023 11:22 Güncelleme Tarihi: 28.09.2023 11:24
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