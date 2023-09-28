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Sabaha kadar başucunuza koyun soğuklarda hastalıkları unutun: Sarımsaktan 10 kat etkili

Soğan, binlerce yıldır insanlar tarafından hem yemeklerin lezzetlendirilmesi hem de alternatif tıp alanında sağlık sorunlarının tedavisinde kullanılan önemli bir besindir. Gerek lezzeti gerekse sağlık açısından sunduğu faydalarıyla soğan, mutfaklarımızın vazgeçilmez malzemelerinden biri olmuştur. İşte soğana batırıp başucuzuna koyduğunuzda şifa dağıtan reçete...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.09.2023 11:22 Güncelleme Tarihi: 28.09.2023 11:24
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Sabaha kadar başucunuza koyun soğuklarda hastalıkları unutun: Sarımsaktan 10 kat etkili

Soğan, doğada bulunan güçlü bir antibiyotik özelliği taşıyan ve alternatif tıpta yaygın olarak kullanılan önemli bir besindir. Çiğ soğanın tüketimi, soğan suyunun içilmesi veya soğanın çeşitli yemeklerde kullanılması gibi farklı yöntemlerle vücuda alınabilir. Soğanın bu çeşitliliği, hem sağlık hem de lezzet açısından tercih edilmesini sağlar.

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Sabaha kadar başucunuza koyun soğuklarda hastalıkları unutun: Sarımsaktan 10 kat etkili

Lezzetli olmasına rağmen çiğ soğan kendine has kokusu nedeniyle pek çok kişinin uzak durmayı tercih ettiği bir besindir. Fakat soğanla yapılan bir tedavi yöntemi bağışıklığı güçlendirip vücudu hastalıklara karşı koruyor.

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Sabaha kadar başucunuza koyun soğuklarda hastalıkları unutun: Sarımsaktan 10 kat etkili

BAĞIŞIKLIĞINIZI GÜÇLENDİRİN!

Antibiyotik özelliğine sahip olan soğan ile karanfili gece uyumadan önce yatağın başucuna koyarak vücut direncini arttırabilirsiniz.

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Sabaha kadar başucunuza koyun soğuklarda hastalıkları unutun: Sarımsaktan 10 kat etkili

SOĞAN VE KARANFİL

Dünya Sağlık Örgütü, soğanın solunum yollarına faydalı olduğunu belirtiyor. Bu yüzden soğanın özellikle uyku sürecinde yatak odasında bulundurulması tavsiye ediliyor. Soğan ve karanfil yöntemi, eski çağlardan beri tedavi amaçlı kullanılıyor. Doğal antibiyotik olarak kabul edilen soğanı karanfil ile birleştirdiğinizde tüm kış hastalıklarına meydan okuyabilirsiniz.

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Sabaha kadar başucunuza koyun soğuklarda hastalıkları unutun: Sarımsaktan 10 kat etkili

Soğan ve karanfilin kokusu solunum yollarını açarken aynı zamanda vücudu virüslerden koruyor. Soğan ve karanfil, tüm enfeksiyon hastalıklarına karşı koruma kalkanı görevi üstlenir. Bu doğal kalkanı hazırlamak için önce bir soğanı alıp ortadan ikiye bölün. Ayırdığınız soğanın düz tarafına tek tek karanfil batırın. En az 6 karanfili soğana sapladıktan sonra küçük bir kabın içine yerleştirin.