Sabaha kadar başucunuza koyun soğuklarda hastalıkları unutun: Sarımsaktan 10 kat etkili

Soğan, doğada bulunan güçlü bir antibiyotik özelliği taşıyan ve alternatif tıpta yaygın olarak kullanılan önemli bir besindir. Çiğ soğanın tüketimi, soğan suyunun içilmesi veya soğanın çeşitli yemeklerde kullanılması gibi farklı yöntemlerle vücuda alınabilir. Soğanın bu çeşitliliği, hem sağlık hem de lezzet açısından tercih edilmesini sağlar.