HaberlerGaleriİbn-i Sina'dan cilt onarıcı tarif! Bu karışımla -7 yaş gençleşme garanti! Sivilce, kırışıklık...
İbn-i Sina'dan cilt onarıcı tarif! Bu karışımla -7 yaş gençleşme garanti! Sivilce, kırışıklık...
İbn-i Sina'dan 7 yaş gençleştiren güzellik reçetesi! Bu tariflerle cildiniz kusursuz olacak! Çalışmalarıyla dünya tıp tarihine adını altın harflerle yazdıran İbn-i Sina, aradan geçen yüzlerce yıla rağmen önerileriyle birçok derde derman olmaya devam ediyor. İşte İbn-i Sina'nın cilt bakım tüyoları…
Giriş Tarihi: 27.09.2023 22:17Güncelleme Tarihi: 27.09.2023 22:18