İbn-i Sina’dan cilt onarıcı tarif! Bu karışımla -7 yaş gençleşme garanti! Sivilce, kırışıklık...

Tıp tarihindeki en büyük isimlerden biri olan İbn-i Sina, sadece tıp alanında değil, güzellik ve cilt bakımı konusunda da önerileriyle hala büyük bir etki yaratıyor. Onun yüzyıl önceki cilt bakım tavsiyeleri, günümüzdeki kozmetik ürünleri yerine doğal ve etkili bir alternatif sunuyor. İşte İbn-i Sina'dan gençleştiren reçete...