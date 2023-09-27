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İbn-i Sina'dan cilt onarıcı tarif! Bu karışımla -7 yaş gençleşme garanti! Sivilce, kırışıklık...

İbn-i Sina'dan 7 yaş gençleştiren güzellik reçetesi! Bu tariflerle cildiniz kusursuz olacak! Çalışmalarıyla dünya tıp tarihine adını altın harflerle yazdıran İbn-i Sina, aradan geçen yüzlerce yıla rağmen önerileriyle birçok derde derman olmaya devam ediyor. İşte İbn-i Sina'nın cilt bakım tüyoları…

Giriş Tarihi: 27.09.2023 22:17 Güncelleme Tarihi: 27.09.2023 22:18
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İbn-i Sina’dan cilt onarıcı tarif! Bu karışımla -7 yaş gençleşme garanti! Sivilce, kırışıklık...

Tıp tarihindeki en büyük isimlerden biri olan İbn-i Sina, sadece tıp alanında değil, güzellik ve cilt bakımı konusunda da önerileriyle hala büyük bir etki yaratıyor. Onun yüzyıl önceki cilt bakım tavsiyeleri, günümüzdeki kozmetik ürünleri yerine doğal ve etkili bir alternatif sunuyor. İşte İbn-i Sina'dan gençleştiren reçete...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İbn-i Sina’dan cilt onarıcı tarif! Bu karışımla -7 yaş gençleşme garanti! Sivilce, kırışıklık...

Dünya çapında ''Tıbbın Babası'' olarak anılan İbn-i Sina'nın, hastalık düşmanı besinlerden vücuda kuvvet veren besinlere kadar birçok reçetesi bulunuyor.

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İbn-i Sina’dan cilt onarıcı tarif! Bu karışımla -7 yaş gençleşme garanti! Sivilce, kırışıklık...

Bin yıl önce kaleme aldığı Tıp Kanunu kitabında yazdığı tavsiyeleriyle gündeme gelen bilim insanı ve tabip, cilt bakımı ve güzellik üzerine tüyolar vermeyi de ihmal etmedi. İşte İbn-i Sina'nın güzellik reçetesi...

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İbn-i Sina’dan cilt onarıcı tarif! Bu karışımla -7 yaş gençleşme garanti! Sivilce, kırışıklık...

GÜL SUYU

Neredeyse tüm cilt tipleri için uygun olan gül suyu, içeriği bakımından derinlemesine bir cilt temizliği için önerilenlerin başında geliyor.

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İbn-i Sina’dan cilt onarıcı tarif! Bu karışımla -7 yaş gençleşme garanti! Sivilce, kırışıklık...

Temizliğin yanı sıra cildi nemlendirmek için de kullanılabiliyor. Geçmişte gül suyunun kırışıklıkları azaltmak için de kullanıldığı biliniyor.