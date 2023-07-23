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Şifası say say bitmiyor! Demir, Çinko, bakır içinde yok yok! Sabah rutininize ekleyin, romatizmayı bıçak gibi kesin atın!

Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu, her sabah düzenli olarak tüketildiğinde adeta şifa dağıtan bir besini açıkladı. Bu besin, özellikle eklem rahatsızlıklarına iyi gelmesiyle biliniyor ve aynı zamanda romatizmaya da faydalı olduğu belirtiliyor. İşte Saraçoğlu'nun takipçileriyle paylaştığı bu şifa reçetesi...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 23.07.2023 15:27 Güncelleme Tarihi: 23.07.2023 15:30
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Şifası say say bitmiyor! Demir, Çinko, bakır içinde yok yok! Sabah rutininize ekleyin, romatizmayı bıçak gibi kesin atın!

Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu her sabah tüketildiğinde adeta şifa dağıtan o besini açıkladı. Düzenli olarak tüketildiği takdirde özellikle eklem rahatsızlıklarına iyi gelen bu besin aynı zamanda da romatizmaya iyi geliyor. İşte Saraçoğlu'nun takipleriyle paylaştığı şifa reçetesi...

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Şifası say say bitmiyor! Demir, Çinko, bakır içinde yok yok! Sabah rutininize ekleyin, romatizmayı bıçak gibi kesin atın!

ŞİFA KAYNAĞI

Kahvaltıda sadece tadı için tükettiğimiz, kiminin sevdiği kiminin sevmediği tahinin faydaları saymakla bitmiyor. Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu, bu besin kaynağını kendisinin de her sabah tükettiğini belirterek şifalarını saydı.

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Şifası say say bitmiyor! Demir, Çinko, bakır içinde yok yok! Sabah rutininize ekleyin, romatizmayı bıçak gibi kesin atın!

SARAÇOĞLU'NDAN SAĞLIK TÜYOSU

Sağlık üzerine verdiği tavsiyelerle ünlü olan Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu, onlarca besin içinde her sabah mutlaka tükettiği gıdayı açıkladı. Saraçoğlu, her sabah düzenli olarak bir kaşık tahin yediğini söyledi. Bu sağlık sırrını takipçileriyle paylaşan Saraçoğlu, "Güne tahin yiyerek başlayın" dedi.

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Şifası say say bitmiyor! Demir, Çinko, bakır içinde yok yok! Sabah rutininize ekleyin, romatizmayı bıçak gibi kesin atın!

Tahin özellikle eklem rahatsızlıklarına ve romatizmaya iyi geliyor. Bu şifalı gıda olası romatizma riskinin de en aza indirgenmesini sağlıyor.

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Şifası say say bitmiyor! Demir, Çinko, bakır içinde yok yok! Sabah rutininize ekleyin, romatizmayı bıçak gibi kesin atın!

Eklem sağlığı için bir numaralı şifa olan tahinin fitness yapan kişiler tarafından antrenman öncesinde ve sonrasında tüketilmesi gerekiyor. Bu şekilde spor yapan kişiler hem eklem sağlıklarını koruyor hem de enerjileri artıyor.