HaberlerGaleriŞifası say say bitmiyor! Demir, Çinko, bakır içinde yok yok! Sabah rutininize ekleyin, romatizmayı bıçak gibi kesin atın!
Şifası say say bitmiyor! Demir, Çinko, bakır içinde yok yok! Sabah rutininize ekleyin, romatizmayı bıçak gibi kesin atın!
Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu, her sabah düzenli olarak tüketildiğinde adeta şifa dağıtan bir besini açıkladı. Bu besin, özellikle eklem rahatsızlıklarına iyi gelmesiyle biliniyor ve aynı zamanda romatizmaya da faydalı olduğu belirtiliyor. İşte Saraçoğlu'nun takipçileriyle paylaştığı bu şifa reçetesi...