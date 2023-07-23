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Banyo kültürünüzü A'dan Z'ye değiştirecek yöntem! İbn-i Sina sizi diriltecek şifayı verdi! Kalp, kas, eklem, cilt... Yok yok!

İbn-i Sina, banyonun sadece basit bir temizlenme yöntemi olmadığını belirterek asırlar öncesinden hastalıkları bertaraf etmek için dikkat edilmesi gereken bazı hususları anlatmıştı. Usta hekim, tokken alınan banyonun beyin fonksiyonlarını aşırı etkilediğine işaret ederken, açken yapılan banyonun ise kan basıncını düşürdüğünü ifade ediyor. Bu 5 yöntem kas, eklem, ve cilt sağlığınıza iyi gelecek. İşte detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 23.07.2023 15:49 Güncelleme Tarihi: 23.07.2023 15:51
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Banyo kültürünüzü A’dan Z’ye değiştirecek yöntem! İbn-i Sina sizi diriltecek şifayı verdi! Kalp, kas, eklem, cilt... Yok yok!

Banyonun sadece basit bir temizlenme yolu olmadığını belirten İbn-i Sina, hastalıkları bertaraf etmek için dikkat edilmesi gereken bazı hususları asırlar öncesinden anlattı. Tokken alınan banyonun beyin fonksiyonlarını aşırı etkilediğine işaret eden usta hekim, açken yapılan banyonun ise kan basıncını düşürdüğünü ifade ediyor. Bu 5 yöntem kas, eklem, cilt sağlığınıza iyi gelecek. İşte detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Banyo kültürünüzü A’dan Z’ye değiştirecek yöntem! İbn-i Sina sizi diriltecek şifayı verdi! Kalp, kas, eklem, cilt... Yok yok!

Usta hekim İbn-i Sina, banyoya tok veya açken girilmemesi gerektiğini vurguluyor. Tokken alınan banyonun beyin fonksiyonları üzerinde aşırı etki yarattığına dikkat çekiyor. Açken yapılan banyoda ise kan basıncının düştüğüne değinen İbn-i Sina, sağlık için bu hususun önemine altını çiziyor.

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Banyo kültürünüzü A’dan Z’ye değiştirecek yöntem! İbn-i Sina sizi diriltecek şifayı verdi! Kalp, kas, eklem, cilt... Yok yok!

Sıcak ve soğuk duşların da insan sağlığı üzerinde ani etkileri olduğunu belirten İbn-i Sina, ateşi olanların soğuk duş almasının, üşüyenlerin ise sıcak duş almasının daha uygun olduğunu ifade ediyor.

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Banyo kültürünüzü A’dan Z’ye değiştirecek yöntem! İbn-i Sina sizi diriltecek şifayı verdi! Kalp, kas, eklem, cilt... Yok yok!

Ancak sık sık alınan duşlarda suyun ılık olmasının önemini vurguluyor. Aşırı sıcak ve soğuk suyun vücuda ve cilde olumsuz etkileri olduğunu aktarıyor.

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Banyo kültürünüzü A’dan Z’ye değiştirecek yöntem! İbn-i Sina sizi diriltecek şifayı verdi! Kalp, kas, eklem, cilt... Yok yok!

Banyo sırasında şifalı otların kullanımına da dikkat çeken İbn-i Sina, kaynayan nane içeren bir kabın solunum sisteminden sinirlere kadar fayda sağladığını ifade ediyor.