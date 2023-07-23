Banyo kültürünüzü A'dan Z'ye değiştirecek yöntem! İbn-i Sina sizi diriltecek şifayı verdi! Kalp, kas, eklem, cilt... Yok yok!

İbn-i Sina, banyonun sadece basit bir temizlenme yöntemi olmadığını belirterek asırlar öncesinden hastalıkları bertaraf etmek için dikkat edilmesi gereken bazı hususları anlatmıştı. Usta hekim, tokken alınan banyonun beyin fonksiyonlarını aşırı etkilediğine işaret ederken, açken yapılan banyonun ise kan basıncını düşürdüğünü ifade ediyor. Bu 5 yöntem kas, eklem, ve cilt sağlığınıza iyi gelecek. İşte detayları...