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Canan Karatay ısrarla önerdi: Beyaz ekmek yerine tüketin! 1 dilimi 24 saat acıktırmıyor...

Canan Karatay ezber bozan açıklamalarıyla gündemdeki yerini koruyor. Ekmek tüketiminden kaçınmamızı söyleyen buna alternatif olarak bir öneride bulundu. Bu tarif, özellikle glüten intoleransı veya çölyak hastalığı olan kişilerin sindirim sorunlarını ve diğer sağlık problemlerini önlemeye yardımcı oluyor. İşte beyaz ekmek yerine tüketebileceğiniz sağlıklı ekmek tarifi...

ahaber.com.tr
Giriş: 25.07.2024 11:59 Güncelleme: 25.07.2024 12:00
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Canan Karatay ısrarla önerdi: Beyaz ekmek yerine tüketin! 1 dilimi 24 saat acıktırmıyor...

Sağlıklı bir beslenme düzeni ve beden sağlığı için ekmek seçiminde dikkatli olmak oldukça önemlidir. Özellikle rafine edilmiş beyaz ekmek, yüksek glisemik indeksi nedeniyle kan şekerini hızla yükseltebilir ve uzun vadede sağlık sorunlarına yol açabilir. İşte bu noktada ekmekten uzak durmamızı sık sık hatırlatan Canan Karatay'ın önerisi devreye giriyor.

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Canan Karatay ısrarla önerdi: Beyaz ekmek yerine tüketin! 1 dilimi 24 saat acıktırmıyor...

İnternette en çok aratılan tariflerin başında ise Karatay'ın da önerdiği mercimekli ekmek yer alıyor. Tadı bir harika olan bu lezzetin tarifini sizler için derledik.

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Canan Karatay ısrarla önerdi: Beyaz ekmek yerine tüketin! 1 dilimi 24 saat acıktırmıyor...

İşte Mercimek Ekmek Tarifi:

Malzemeler:

-2 su bardağı kırmızı mercimek
-4 adet yumurta
-1 su bardağı yoğurt
-Yarım su bardağı zeytinyağı
-100 gram beyaz peynir (küçük küpler halinde doğranmış)
-İnce kıyılmış maydanoz
-1 yemek kaşığı çörek otu
-1 yemek kaşığı susam
-2 paket kabartma tozu

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Canan Karatay ısrarla önerdi: Beyaz ekmek yerine tüketin! 1 dilimi 24 saat acıktırmıyor...

Yapılışı:

Kırmızı mercimekleri akşamdan ılık suyla ıslatın ve sabaha kadar bekletin. Ardından suyunu iyice süzün.

Süzdüğünüz mercimekleri robottan veya mutfak robotunda un haline gelene kadar çekin.

Geniş bir kasede yoğurdu ve kabartma tozlarını iyice karıştırın.

Karışıma çektiğiniz mercimek ununu, zeytinyağını, çırpılmış yumurtaları, çörek otunu, maydanozu ve küçük küpler halinde doğranmış beyaz peyniri ekleyin. Tahta bir kaşıkla iyice karıştırın, homojen bir karışım elde edene kadar devam edin.

Önceden yağlanmış veya yağlı kağıt serilmiş bir fırın tepsisine karışımı dökün. Üzerini düzeltin ve üzerine susam serpiştirin.

180 dereceye ısıtılmış fırında yaklaşık 40 dakika pişirin. Ekmek kabarıp üzeri kızarana kadar kontrol edin.

Piştikten sonra fırından çıkarıp ılınmaya bırakın. Ilındıktan sonra dilimleyerek servis yapabilirsiniz.

Bu lezzetli mercimek ekmek tarifi, glütensiz ve düşük karbonhidrat içeriğiyle sağlıklı bir alternatif sunar. Afiyet olsun!

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Canan Karatay ısrarla önerdi: Beyaz ekmek yerine tüketin! 1 dilimi 24 saat acıktırmıyor...

EKMEK NEDEN TÜKETİLMEMELİ?

Ekmek, rafine karbonhidratlar açısından zengin ve yüksek glisemik indeksi nedeniyle kan şekerinde ani yükselmelere neden oluyor. Bu durum, insülin direnci ve tip 2 diyabet riskini artırıyor.