Canan Karatay ısrarla önerdi: Beyaz ekmek yerine tüketin! 1 dilimi 24 saat acıktırmıyor...

Yapılışı:

Kırmızı mercimekleri akşamdan ılık suyla ıslatın ve sabaha kadar bekletin. Ardından suyunu iyice süzün.

Süzdüğünüz mercimekleri robottan veya mutfak robotunda un haline gelene kadar çekin.

Geniş bir kasede yoğurdu ve kabartma tozlarını iyice karıştırın.

Karışıma çektiğiniz mercimek ununu, zeytinyağını, çırpılmış yumurtaları, çörek otunu, maydanozu ve küçük küpler halinde doğranmış beyaz peyniri ekleyin. Tahta bir kaşıkla iyice karıştırın, homojen bir karışım elde edene kadar devam edin.

Önceden yağlanmış veya yağlı kağıt serilmiş bir fırın tepsisine karışımı dökün. Üzerini düzeltin ve üzerine susam serpiştirin.

180 dereceye ısıtılmış fırında yaklaşık 40 dakika pişirin. Ekmek kabarıp üzeri kızarana kadar kontrol edin.

Piştikten sonra fırından çıkarıp ılınmaya bırakın. Ilındıktan sonra dilimleyerek servis yapabilirsiniz.

Bu lezzetli mercimek ekmek tarifi, glütensiz ve düşük karbonhidrat içeriğiyle sağlıklı bir alternatif sunar. Afiyet olsun!