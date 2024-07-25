25 Temmuz 2024, Perşembe
Canan Karatay ısrarla önerdi: Beyaz ekmek yerine tüketin! 1 dilimi 24 saat acıktırmıyor...
Canan Karatay ezber bozan açıklamalarıyla gündemdeki yerini koruyor. Ekmek tüketiminden kaçınmamızı söyleyen buna alternatif olarak bir öneride bulundu. Bu tarif, özellikle glüten intoleransı veya çölyak hastalığı olan kişilerin sindirim sorunlarını ve diğer sağlık problemlerini önlemeye yardımcı oluyor. İşte beyaz ekmek yerine tüketebileceğiniz sağlıklı ekmek tarifi...
Giriş: 25.07.2024 11:59 Güncelleme: 25.07.2024 12:00
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