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Canan Karatay’dan kilo kilo yağ verdirtecek yöntem! İşte 3’lü diyet reçetesi; Yemek sonrası…

Diyet süreci, birçok kişi için hızlı kilo verme yolunda başvurulan bir yöntem olsa da, bazen oldukça zorlayıcı olabilir. Diyeti bir işkence olarak görenler için ünlü doktor Canan Karatay, diyet yapmadan kilo vermenin yollarını 3 ana başlık altında açıklıyor. İşte, diyet kısıtlamaları olmadan kilo vermenin etkili yöntemleri...

ahaber.com.tr
Giriş: 27.07.2024 11:05
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Canan Karatay’dan kilo kilo yağ verdirtecek yöntem! İşte 3’lü diyet reçetesi; Yemek sonrası…

Diyet yapmadan zayıflamak isteyenler için Canan Karatay'ın önerileri dikkat çekiyor. Diyetsiz kilo verme yöntemleri, birçok kişinin karşılaştığı kilo sorunlarını çözmeye yardımcı olabilir. Karatay, bu formüllerde özellikle egzersiz üzerine çeşitli stratejilere odaklanarak, diyet yapmadan kilo vermenin yollarını paylaşıyor. İşte, Canan Karatay'ın etkili zayıflama tavsiyeleri...

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Canan Karatay’dan kilo kilo yağ verdirtecek yöntem! İşte 3’lü diyet reçetesi; Yemek sonrası…

Prof. Dr. Canan Karatay'dan Diyetsiz Zayıflama Formülü!

Sağlıklı yaşam tavsiyeleriyle sıkça adından söz ettiren Prof. Dr. Canan Karatay, diyetsiz zayıflamanın formülünü açıkladı. Hareketsiz yaşamın zararlarına dikkat çeken Karatay, zayıflamak için dengeli uyku ve beslenmenin önemini vurguladı.

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Canan Karatay’dan kilo kilo yağ verdirtecek yöntem! İşte 3’lü diyet reçetesi; Yemek sonrası…

Hareket Şart!

Gün içerisinde hareketsiz kalmanın vücudu olumsuz etkilediğinin altını çizen Karatay, mutlaka hareket edilmesi gerektiğini belirtiyor. Spor veya yürüyüş gibi aktivitelerle metabolizmanın hızlandırılabileceğini ifade ediyor.

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Canan Karatay’dan kilo kilo yağ verdirtecek yöntem! İşte 3’lü diyet reçetesi; Yemek sonrası…

Dengeli Uyku ve Beslenme Şart!

Verimli bir uyku ve beslenme düzeninin vücut dengesi için olmazsa olmaz olduğunu belirten Karatay, yediklerimize, içtiklerimize ve uyku düzenimize dikkat etmemiz gerektiğini söylüyor.

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Canan Karatay’dan kilo kilo yağ verdirtecek yöntem! İşte 3’lü diyet reçetesi; Yemek sonrası…

Leptin Hormonu Yağları Yakıyor!

Karatay, yemeklerden 4-5 saat sonra devreye giren leptin hormonunun yağ yakımını kolaylaştırdığını belirtiyor. Bu hormonun depolanan yağları enerjiye çevirdiğini ancak bunun için akşam 8'den sonra yemek yenmemesi gerektiğini vurguluyor.