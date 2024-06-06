06 Haziran 2024, Perşembe
Günde 3 tane yiyince o hastalığı önlüyor! Şerbeti de çok şifalı...
Sağlıklı beslenme, insan sağlığının temel taşlarından biridir ve yaşam kalitesini önemli ölçüde etkiler. Beslenme düzeni, vücut fonksiyonlarını düzenler, enerji seviyelerini artırır ve hastalıklara karşı direnci güçlendirir. Gün içerisinde tükettiğimiz atıştırmalıklar da bu konu da büyük önem taşıyor. Önereceğimiz bu meyve ise tepeden tırnağa vücudu yeniliyor. İşte C vitamini deposu yiyecek...
Giriş Tarihi: 06.06.2024 10:13 Güncelleme Tarihi: 06.06.2024 10:13
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