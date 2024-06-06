Günde 3 tane yiyince o hastalığı önlüyor! Şerbeti de çok şifalı...

Kızılcık, sağlık açısından birçok fayda sağlayan ve özellikle meyve olarak tercih edilen önemli bir besindir. Hem ekşi hem de tatlı türlere sahip olan bu küçük kırmızı meyveler, genellikle kurutulmuş veya suyu yapılarak tüketilir. Ancak taze olarak yenmesi de oldukça etkilidir ve özellikle sonbahar mevsiminde yetişir.