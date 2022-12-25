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Sağlık Bakanlığı sürekli işçi alımı kura sonuçları ne zaman? İŞKUR Temizlik görevlisi, güvenlik görevlisi, marangoz ...TARİH BELLİ OLDU!
Sağlık Bakanlığı'nın 28 Kasım- 2 Aralık 2022 tarihinde İŞKUR üzerinden yapılan 11.317 sürekli işçi alımı başvurularının ardından gözler kura çekiliş tarihine çevrildi. Noter huzurunda gerçekleştirilecek olan kura çekilişi takvimi vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki Sağlık Bakanlığı İŞKUR kura çekimi ne zaman? İşte, ayrıntılar...
Giriş Tarihi: 25.12.2022 15:18Güncelleme Tarihi: 25.12.2022 15:19