Sağlık Bakanlığı sürekli işçi alımı kura sonuçları ne zaman? İŞKUR Temizlik görevlisi, güvenlik görevlisi, marangoz ...TARİH BELLİ OLDU!

Sağlık Bakanlığı 11 bin 347 işçi alımı kura çekimi ne zaman yapılacak? Sağlık Bakanlığı kura sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? sorusu son zamanlarda sıklıkla gündeme geliyor. Sağlık Bakanlığı İŞKUR üzerinden 11 bin 347 işçi alınacağını duyurdu ve başvuru işlemleri tamamlandı. Peki, İŞKUR Sağlık Bakanlığı kura çekimi ne zaman yapılacak? Sağlık Bakanlığı kura çekim tarihi açıklandı mı? İşte, detaylar...