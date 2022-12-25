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Haberler Galeri Sağlık Bakanlığı sürekli işçi alımı kura sonuçları ne zaman? İŞKUR Temizlik görevlisi, güvenlik görevlisi, marangoz ...TARİH BELLİ OLDU!

Sağlık Bakanlığı sürekli işçi alımı kura sonuçları ne zaman? İŞKUR Temizlik görevlisi, güvenlik görevlisi, marangoz ...TARİH BELLİ OLDU!

Sağlık Bakanlığı'nın 28 Kasım- 2 Aralık 2022 tarihinde İŞKUR üzerinden yapılan 11.317 sürekli işçi alımı başvurularının ardından gözler kura çekiliş tarihine çevrildi. Noter huzurunda gerçekleştirilecek olan kura çekilişi takvimi vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki Sağlık Bakanlığı İŞKUR kura çekimi ne zaman? İşte, ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 25.12.2022 15:18 Güncelleme Tarihi: 25.12.2022 15:19
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Sağlık Bakanlığı sürekli işçi alımı kura sonuçları ne zaman? İŞKUR Temizlik görevlisi, güvenlik görevlisi, marangoz ...TARİH BELLİ OLDU!

Sağlık Bakanlığı 11 bin 347 işçi alımı kura çekimi ne zaman yapılacak? Sağlık Bakanlığı kura sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? sorusu son zamanlarda sıklıkla gündeme geliyor. Sağlık Bakanlığı İŞKUR üzerinden 11 bin 347 işçi alınacağını duyurdu ve başvuru işlemleri tamamlandı. Peki, İŞKUR Sağlık Bakanlığı kura çekimi ne zaman yapılacak? Sağlık Bakanlığı kura çekim tarihi açıklandı mı? İşte, detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Sağlık Bakanlığı sürekli işçi alımı kura sonuçları ne zaman? İŞKUR Temizlik görevlisi, güvenlik görevlisi, marangoz ...TARİH BELLİ OLDU!

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURASI NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE?

11 bin 317 işçi alımı için kura çekim tarihi 28 Aralık 2022 olarak belirlendi. Kuralar noter huzurunda sabah 09:00'da çekilmeye başlanacak ve saat 18:00'de sona erecek.

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Sağlık Bakanlığı sürekli işçi alımı kura sonuçları ne zaman? İŞKUR Temizlik görevlisi, güvenlik görevlisi, marangoz ...TARİH BELLİ OLDU!

Atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup tercihlerine yerleşenlerin atama işlemleri yapılmayacaktır. Yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar göreve başlatılmayacaktır.

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Sağlık Bakanlığı sürekli işçi alımı kura sonuçları ne zaman? İŞKUR Temizlik görevlisi, güvenlik görevlisi, marangoz ...TARİH BELLİ OLDU!

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI BRANŞ VE KADROLARI

Temizlik Görevlisi 5.080

Güvenlik Görevlisi (Silahsız) 3.559

Klinik Destek Elemanı (Hastane) 791

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Sağlık Bakanlığı sürekli işçi alımı kura sonuçları ne zaman? İŞKUR Temizlik görevlisi, güvenlik görevlisi, marangoz ...TARİH BELLİ OLDU!

Hasta Karşılama ve Yönlendirme Görevlisi 604

Elektrikçi (Genel) 275

İnşaat Boyacısı/Boyacı 188