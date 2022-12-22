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İŞKUR Sağlık Bakanlığı 11.317 işçi alımı kura çekilişi ne zaman, hangi gün yapılacak? Sağlık Bakanlığı İŞÇİ ALIMI SONUÇLARI
Sağlık Bakanlığı'nın 28 Kasım- 2 Aralık 2022 tarihinde İŞKUR üzerinden yapılan 11.317 sürekli işçi alımı başvurularının ardından gözler kura çekiliş tarihine çevrildi. Sağlık Bakanlığı personel alımı başvurusunda bulunan adaylar, kuraların çekileceği tarihi araştırıyor. Noter huzurunda gerçekleştirilecek olan kura çekilişi takvimi vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki Sağlık Bakanlığı İŞKUR kura çekimi ne zaman? İşte, detaylar...
Giriş Tarihi: 22.12.2022 19:45Güncelleme Tarihi: 23.12.2022 15:47