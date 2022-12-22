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Haberler Galeri İŞKUR Sağlık Bakanlığı 11.317 işçi alımı kura çekilişi ne zaman, hangi gün yapılacak? Sağlık Bakanlığı İŞÇİ ALIMI SONUÇLARI

İŞKUR Sağlık Bakanlığı 11.317 işçi alımı kura çekilişi ne zaman, hangi gün yapılacak? Sağlık Bakanlığı İŞÇİ ALIMI SONUÇLARI

Sağlık Bakanlığı'nın 28 Kasım- 2 Aralık 2022 tarihinde İŞKUR üzerinden yapılan 11.317 sürekli işçi alımı başvurularının ardından gözler kura çekiliş tarihine çevrildi. Sağlık Bakanlığı personel alımı başvurusunda bulunan adaylar, kuraların çekileceği tarihi araştırıyor. Noter huzurunda gerçekleştirilecek olan kura çekilişi takvimi vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki Sağlık Bakanlığı İŞKUR kura çekimi ne zaman? İşte, detaylar...

Giriş Tarihi: 22.12.2022 19:45 Güncelleme Tarihi: 23.12.2022 15:47
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İŞKUR Sağlık Bakanlığı 11.317 işçi alımı kura çekilişi ne zaman, hangi gün yapılacak? Sağlık Bakanlığı İŞÇİ ALIMI SONUÇLARI

Sağlık Bakanlığı 11 bin 347 işçi alımı kura çekimi ne zaman yapılacak? sorusu son zamanlarda sıklıkla gündeme geliyor. Sağlık Bakanlığı İŞKUR üzerinden 11 bin 347 işçi alınacağını duyurdu ve başvuru işlemleri tamamlandı. Peki, İŞKUR Sağlık Bakanlığı kura çekimi ne zaman yapılacak? İşte, kura sonuçlarının açıklanacağı gün....

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İŞKUR Sağlık Bakanlığı 11.317 işçi alımı kura çekilişi ne zaman, hangi gün yapılacak? Sağlık Bakanlığı İŞÇİ ALIMI SONUÇLARI

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURASI NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE?

11 bin 317 işçi alımı için kura çekim tarihi 28 Aralık 2022 olarak belirlendi. Kuralar noter huzurunda sabah 09:00'da çekilmeye başlanacak ve saat 18:00'de sona erecek.

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İŞKUR Sağlık Bakanlığı 11.317 işçi alımı kura çekilişi ne zaman, hangi gün yapılacak? Sağlık Bakanlığı İŞÇİ ALIMI SONUÇLARI

Atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup tercihlerine yerleşenlerin atama işlemleri yapılmayacaktır. Yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar göreve başlatılmayacaktır..

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İŞKUR Sağlık Bakanlığı 11.317 işçi alımı kura çekilişi ne zaman, hangi gün yapılacak? Sağlık Bakanlığı İŞÇİ ALIMI SONUÇLARI

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI BRANŞ VE KADROLARI

Temizlik Görevlisi 5.080

Güvenlik Görevlisi (Silahsız) 3.559

Klinik Destek Elemanı (Hastane) 791

Hasta Karşılama ve Yönlendirme Görevlisi 604

Elektrikçi (Genel) 275

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İŞKUR Sağlık Bakanlığı 11.317 işçi alımı kura çekilişi ne zaman, hangi gün yapılacak? Sağlık Bakanlığı İŞÇİ ALIMI SONUÇLARI

İnşaat Boyacısı/Boyacı 188

Marangoz 121

Isıtma ve Sıhhi Tesisatçı 284

Bilgisayar Sistem Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elamanı 261

Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı 154