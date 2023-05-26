HaberlerGaleriSadece 2 malzemeyle bomba besin! İbrahim Saraçoğlu uzun yaşam reçetesini verdi! 95 yaşına kadar...
Sadece 2 malzemeyle bomba besin! İbrahim Saraçoğlu uzun yaşam reçetesini verdi! 95 yaşına kadar...
Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu uzun yaşam reçetesini verdi. Sağlıklı ve uzun yaşam için Saraçoğlu sadece 2 malzemeyle hazırlanacak bomba besini açıkladı. Bağışıklık sisteminize bayram ettirecek kürü yapmak oldukça basit. İşte 95 yaşına kadar sağlıklı bir ömür sürmenize katkı sağlayacak tarif...