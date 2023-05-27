27 Mayıs 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Canan Karatay mucizevi besini açıkladı! Kemik ağrılarını tek yöntemle iyileştiriyor! Her sabah kaşık kaşık...

Canan Karatay mucizevi besini açıkladı! Kemik ağrılarını tek yöntemle iyileştiriyor! Her sabah kaşık kaşık...

Kemik ağrılarına ilaçsız çözüm! Doğal beslenmenin en sağlıklı yaşam biçimi olduğunu sık sık dile getiren Prof. Dr. Canan Karatay, en güçlü protein kaynağını açıkladı! Bu besin eklem ağrısı çekenlere ilaç gibi gelecek. Vücudumuzdaki kolajen miktarı yaş ilerledikçe azalıyor. Bununla birlikte bazı rahatsızlıklar ortaya çıkıyor. Piyasada pek çok kolajen takviyeleri bulunsa da doğal yollarla da cildinize ve vücudunuza kolajen depolayabilirsiniz. İşte Canan Karatay'ın kaşık kaşık tüketin dediği o besin...

Giriş Tarihi: 27.05.2023 16:44 Güncelleme Tarihi: 27.05.2023 16:47
  • 1
  • 15
Canan Karatay mucizevi besini açıkladı! Kemik ağrılarını tek yöntemle iyileştiriyor! Her sabah kaşık kaşık...

Eklem ağrısı yaşayanlar hemen denesin! Her kaşığında şifa var...Son zamanlarda gündemden düşmeyen Canan Karatay, en güçlü besini açıkladı. Sağlıklı ve genç bir cildin yapı taşlarından biri olan kolajen, vücudumuza muhteşem faydalar sağlıyor. Peki, eklem ağrılarına ne iyi gelir? İşte, Karatay'ın ağrıları söküp atan tarifi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 15
Canan Karatay mucizevi besini açıkladı! Kemik ağrılarını tek yöntemle iyileştiriyor! Her sabah kaşık kaşık...

İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, şeker, un, rafine tuz ve yağların insan sağlığını doğrudan olumsuz yönde etkilediğini sürekli dile getiriyor. Karatay bu seferde kolajen tarifiyle gündeme geldi. İşte, ağrılara ilaç gibi gelecek o besin...

  • 3
  • 15
Canan Karatay mucizevi besini açıkladı! Kemik ağrılarını tek yöntemle iyileştiriyor! Her sabah kaşık kaşık...

Sağlıklı yaşam hakkında tavsiyelerde bulunan Karatay, kemiklerini güçlendirmek için her sabah tükettiği doğal kolajen görevi gören içeceğin tarifini verdi.

Kolajenin sağlığımız için çok önemli olduğunu belirten Karatay, yapay olanlar yerine doğal kolajenleri tercih etmemiz gerektiğini söyledi. İşte ünlü profesörden önemli açıklamarlar…

  • 4
  • 15
Canan Karatay mucizevi besini açıkladı! Kemik ağrılarını tek yöntemle iyileştiriyor! Her sabah kaşık kaşık...

Kelle paça en doğal kolajendir, mineral doludur, kemiğin tüm mineralleri ona geçer. Ben 'kelle paça' dediğim zaman insanlar benimle alay ediyor. Etsinler ne yapalım... Kelle paça içemeyenler kemik suyuyla da doğal yoldan kolajen alabilir. Kasaptan kemik alıp onu 3-6 saat arası kaynatıp suyu içilebilir.

  • 5
  • 15
Canan Karatay mucizevi besini açıkladı! Kemik ağrılarını tek yöntemle iyileştiriyor! Her sabah kaşık kaşık...

Biz yaz kış her sabah kemik suyu içeriz. Bir kupa dolusu kemik suyuna yarım limon sıkarız. Bir çay kaşığı da kristal kaya tuzu koyarız. Her sabah kahvaltıdan önce onu içeriz.