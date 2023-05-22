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Bahar nezlesi soğuk algınlığına doğal reçete! Hapşırık, burun akıntısı ne varsa kökünden kazıyacak! Sadece 4 malzemeyle...

Bir ısınan bir soğuyan havalar bağışıklık sistemimizi düşürerek bizleri hastalıklara açık hale getiriyor. Hele ki son dönemde salgın gibi yayılan bahar nezlesi ile başlar dertteyken. Ciddi bir sağlık sorunu olmasa da hayat kalitesini fazlasıyla düşüren hastalığa karşı doğal antibiyotik etkisi yapan karışım haberimizde... Bunu içenin hapşırığı, burun akıntısı kökünden kazınacak.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.05.2023 14:03 Güncelleme Tarihi: 22.05.2023 14:13
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Bahar nezlesi soğuk algınlığına doğal reçete! Hapşırık, burun akıntısı ne varsa kökünden kazıyacak! Sadece 4 malzemeyle...

Havaların ısınması veya soğuması, bağışıklık sistemimizi etkileyerek hastalıklara karşı daha savunmasız hale getiriyor. Özellikle son dönemde salgın gibi yayılan bahar nezlesi gibi hastalıklar, hayat kalitesini olumsuz etkiliyor. Neyse ki, doğal antibiyotik etkisi olan bir karışımla, bu tür rahatsızlıkların semptomlarını hafifletebilirsiniz. Sadece 4 malzemeyle...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Bahar nezlesi soğuk algınlığına doğal reçete! Hapşırık, burun akıntısı ne varsa kökünden kazıyacak! Sadece 4 malzemeyle...

Bahar aylarının gelmesiyle birlikte birçok insan bahar nezlesi olarak adlandırılan mevsimsel alerjik rinitten etkilenir. Bahar nezlesi, polenlerin havada yoğunlaşmasıyla ortaya çıkan alerjik bir reaksiyondur. Bu durum, insanların hayat kalitesini olumsuz etkileyebilir ve bazı rahatsızlıklara yol açabilir.

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Bahar nezlesi soğuk algınlığına doğal reçete! Hapşırık, burun akıntısı ne varsa kökünden kazıyacak! Sadece 4 malzemeyle...

Belirtiler:

*Burun tıkanıklığı ve akıntısı: Bahar nezlesi genellikle sürekli burun tıkanıklığı veya akıntısıyla kendini gösterir. Burun akıntısı açık ve berrak olabilir.

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Bahar nezlesi soğuk algınlığına doğal reçete! Hapşırık, burun akıntısı ne varsa kökünden kazıyacak! Sadece 4 malzemeyle...

*Hapşırma: Alerjik reaksiyonlar, hapşırma refleksini tetikleyebilir. Bahar nezlesi olan kişiler, sık sık hapşırabilirler.

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Bahar nezlesi soğuk algınlığına doğal reçete! Hapşırık, burun akıntısı ne varsa kökünden kazıyacak! Sadece 4 malzemeyle...

*Kaşıntılı ve sulanmış gözler: Gözlerde kaşıntı, kızarıklık ve sulanma gibi belirtiler yaygın olarak görülebilir.