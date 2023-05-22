Bahar nezlesi soğuk algınlığına doğal reçete! Hapşırık, burun akıntısı ne varsa kökünden kazıyacak! Sadece 4 malzemeyle...

Havaların ısınması veya soğuması, bağışıklık sistemimizi etkileyerek hastalıklara karşı daha savunmasız hale getiriyor. Özellikle son dönemde salgın gibi yayılan bahar nezlesi gibi hastalıklar, hayat kalitesini olumsuz etkiliyor. Neyse ki, doğal antibiyotik etkisi olan bir karışımla, bu tür rahatsızlıkların semptomlarını hafifletebilirsiniz. Sadece 4 malzemeyle...