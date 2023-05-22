HaberlerGaleriBahar nezlesi soğuk algınlığına doğal reçete! Hapşırık, burun akıntısı ne varsa kökünden kazıyacak! Sadece 4 malzemeyle...
Bahar nezlesi soğuk algınlığına doğal reçete! Hapşırık, burun akıntısı ne varsa kökünden kazıyacak! Sadece 4 malzemeyle...
Bir ısınan bir soğuyan havalar bağışıklık sistemimizi düşürerek bizleri hastalıklara açık hale getiriyor. Hele ki son dönemde salgın gibi yayılan bahar nezlesi ile başlar dertteyken. Ciddi bir sağlık sorunu olmasa da hayat kalitesini fazlasıyla düşüren hastalığa karşı doğal antibiyotik etkisi yapan karışım haberimizde... Bunu içenin hapşırığı, burun akıntısı kökünden kazınacak.