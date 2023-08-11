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Saç dökülmesini durduracak mucize! 1 damlası bile yetiyor...

Saç dökülmesi en sık görülen problemlerden biri. Saç dökülmesini durdurabilmek için mutlaka bir uzmanla görüşülmesi gerekirken evinizde de saçlarınızın dökülmesini durdurmak için besleyici yöntemler uygulayabilirsiniz. Doğal yağlar da saç dökülmesini durduran en etkili yöntemlerin başında geliyor. İşte 1 damlası bile saç dökülmesi konusunda etkili olan yağlar...

Giriş Tarihi: 11.08.2023 16:44 Güncelleme Tarihi: 11.08.2023 16:44
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Saç dökülmesini durduracak mucize! 1 damlası bile yetiyor...

Saç dökülmesi sorunu çok sık karşı karşıya kalınan saç sorunlarından biri. Saç kökleri zayıfladığında saçlarınız dökülmeye başlar. Cansız ve sağlıksız saçlar mutlaka dökülür. Saçlar çeşitli nedenlere bağlı olarak dökülebilir.

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Saç dökülmesini durduracak mucize! 1 damlası bile yetiyor...

Saç dökülmesinin sebeplerini sıralayacak olursak;

- Düzensiz ve sağlıksız beslenme

- Genetik faktörler

- Aşırı kilo kaybı

- Yanlış bakım uygulamaları

- Boya gibi kimyasal işlemlere aşırı maruz kalma

- Mantar hastalıkları

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Saç dökülmesini durduracak mucize! 1 damlası bile yetiyor...

- Bazı ilaçların fazla kullanımı

- Saçkıran hastalığı

- Stres

- Sağlıksız alışkanlıklar

- Yüksek oranda A vitamini

- Hormonal değişimler

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Saç dökülmesini durduracak mucize! 1 damlası bile yetiyor...

Saç dökülmesini tetikleyen bu nedenler saç köklerinin zayıflamasına zamanla da dökülerek yok olmasına sebep olur.

Genellikle uzmanlar saç taramasına bağlı olarak günde 80-100 tel arası saç dökülmesini normal kabul eder. Ancak bu sayının üzerindeki saç dökülmesi saç sağlığınız için ciddi tehdit oluşturur.

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Saç dökülmesini durduracak mucize! 1 damlası bile yetiyor...

Saçların doğal bir döngüsü bulunur. Saçlarınız dökülür, yerine yeni saçlar çıkar ve sonra bu saçlar büyür, gelişir, uzar. Ancak dökülen saçların yerine yenisinin çıkmaması kellik sorununu ortaya çıkarır.

Saçlarınızın dökülmesini engellemek için mutlaka günlük alışkanlıklarınıza dikkat etmelisiniz.