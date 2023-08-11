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Türk kahvesine ekleyin çatır çatır incelin! 7 günde -7 kiloyu silip atın! Tek kaşıkla metabolizmanız şahlanacak!

Kilo verme süreci, dengeli beslenme ve düzenli egzersizle desteklenen bir çaba gerektirse de, bazı yiyecekler ve içecekler zayıflama sürecini destekleyebilirken aynı zamanda sağlık faydaları da sunabilir. Bu özel tarifle, Türk kahvesinin içerdiği antioksidanlarla metabolizma hızını artırarak kilo verme sürecine destek olduğu belirtiliyor. İşte 7 günde 7 kiloyu silip atacak tarif...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 11.08.2023 19:48
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Türk kahvesine ekleyin çatır çatır incelin! 7 günde -7 kiloyu silip atın! Tek kaşıkla metabolizmanız şahlanacak!

Kiloyu kontrol altına almak, beslenme ve egzersiz uyumunu gerektiren bir çaba gerektirirken, bazı yiyecekler ve içecekler zayıflama yolculuğunu daha etkili ve sağlıklı hale getirebilir. Bu bağlamda, özellikle kahve severler için ilgi çekici bir karışım önerisi sunuluyor. Lezzetli kahvenizi tatlandırırken aynı zamanda zayıflama sürecinize destek olacak bir karışım hazırlamak mümkün. İşte tek kaşıkla metabolizmanızı şahlandıracak o tarif...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Türk kahvesine ekleyin çatır çatır incelin! 7 günde -7 kiloyu silip atın! Tek kaşıkla metabolizmanız şahlanacak!

Çalışmalar, sabah kahvenize tarçın eklemenin, vücudun metabolizmasını hızlandırarak kilo kaybını artırmaya yardımcı olabileceğini ve bu da yağların daha hızlı yakılmasına yardımcı olduğunu bulmuştur.

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Türk kahvesine ekleyin çatır çatır incelin! 7 günde -7 kiloyu silip atın! Tek kaşıkla metabolizmanız şahlanacak!

Ayrıca iştahınızı azaltabilir, bu da sağlıklı bir diyete bağlı kalmanızı ve sağlıksız atıştırmalıklar için istek duymanıza karşı koymanızı kolaylaştırır. Tarçının antienflamatuar özellikleri, vücuttaki iltihaplanmayı azaltmaya da yardımcı olabilir, bu da daha iyi bir genel sağlığa sahip olmanızı sağlayabilir.

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Türk kahvesine ekleyin çatır çatır incelin! 7 günde -7 kiloyu silip atın! Tek kaşıkla metabolizmanız şahlanacak!

ZAYIFLATAN KAHVELİ İÇECEK

Tek ihtiyacınız olan Türk kahvesi, su ve bir çay kaşığı tarçın.

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Türk kahvesine ekleyin çatır çatır incelin! 7 günde -7 kiloyu silip atın! Tek kaşıkla metabolizmanız şahlanacak!

Cezvenin içerisine bir kahve bardağı su, 1 tatlı kaşığı Türk kahvesi ve 1 çay kaşığı tarçın ekleyin. Ardından ısınıp köpürene kadar pişirin ve bardağa alıp tüketin. Bu içeceği sabahları tüketmek metabolizmanızı hızlandıracağı gibi şekerinizi de dengeleyerek gün boyunca şeker yeme isteğinizi bastıracaktır.