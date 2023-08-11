11 Ağustos 2023, Cuma
Türk kahvesine ekleyin çatır çatır incelin! 7 günde -7 kiloyu silip atın! Tek kaşıkla metabolizmanız şahlanacak!
Kilo verme süreci, dengeli beslenme ve düzenli egzersizle desteklenen bir çaba gerektirse de, bazı yiyecekler ve içecekler zayıflama sürecini destekleyebilirken aynı zamanda sağlık faydaları da sunabilir. Bu özel tarifle, Türk kahvesinin içerdiği antioksidanlarla metabolizma hızını artırarak kilo verme sürecine destek olduğu belirtiliyor. İşte 7 günde 7 kiloyu silip atacak tarif...
Giriş Tarihi: 11.08.2023 19:48
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