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2 yaprağı kemikleri demir gibi yapıyor! İbrahim Saraçoğlu reçeteyi paylaştı! Kireçlenmeyi önlemek için 30 gün boyunca...

Günümüzde birçok insanın yaşadığı sağlık sorunlarından biri olan kemik kireçlenmesi, yaşam kalitesini olumsuz etkiliyor. İbrahim Saraçoğlu, kemik kireçlenmesi yaşayan ve ağrılarından bir türlü kurtulamayan kişiler için doğal bir formül önerdi. Uzun yıllardır bitkisel çözümler konusunda çalışmalar yapan Saraçoğlu, mucizevi reçeteyi paylaştı. İşte, kireçlenmeyi kökünden yok eden tarif...

Giriş Tarihi: 11.08.2023 14:08 Güncelleme Tarihi: 11.08.2023 14:56
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2 yaprağı kemikleri demir gibi yapıyor! İbrahim Saraçoğlu reçeteyi paylaştı! Kireçlenmeyi önlemek için 30 gün boyunca...

İbrahim Saraçoğlu, kemik kireçlenmesi hastalığıyla mücadele eden kişiler için rahatlatıcı bir kür tarifi verdi. Doğal malzemeleri kullanarak geliştirilen bu karışım, hastalığın etkilerini azaltmayı ve yaşam kalitesini artırmayı hedefliyor. İşte, kireçlenme sorununu ortadan kaldıran tarif...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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2 yaprağı kemikleri demir gibi yapıyor! İbrahim Saraçoğlu reçeteyi paylaştı! Kireçlenmeyi önlemek için 30 gün boyunca...

KİREÇLENMEYE DERMAN OLACAK

Prof. Dr. Saraçoğlu, "Çınar yaprağında bulunan sekonder metabolitler ile kireçlenmede etkindir. Çınar yaprağının kireçlenme dışında etkili olduğu hastalıklardan bazıları arasında bel ve boyun fıtığı, romatizma, epilepsi, uyku sorunu yer almaktadır."

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2 yaprağı kemikleri demir gibi yapıyor! İbrahim Saraçoğlu reçeteyi paylaştı! Kireçlenmeyi önlemek için 30 gün boyunca...

AĞRI KESİCİ VE ANTİDEPRESAN ÖZELLİĞİ BULUNUYOR

"Çınar yaprağının antidepresan ve ağrı kesici özelliği de bulunmaktadır. Çınar yaprağının bir miktar tansiyonu yükseltme özelliği olduğundan tansiyon dengesine yardımcı olarak Kuşburnu bitkisi ile kullanılması gerekir" ifadelerini kullandı.

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2 yaprağı kemikleri demir gibi yapıyor! İbrahim Saraçoğlu reçeteyi paylaştı! Kireçlenmeyi önlemek için 30 gün boyunca...

İBRAHİM SARAÇOĞLU'NDAN KİREÇLENMEYİ YOK EDEN TARİF!

*Bir su bardağı sıcak suyun içerisine yarım yemek kaşığı çınar yaprağı ekleyin.

*2 dakika kısık ateşte kaynatıp ocaktan alın.

*Ilık bir şekilde akşam yemeklerinden önce ve gece yatmadan önce tüketin.

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2 yaprağı kemikleri demir gibi yapıyor! İbrahim Saraçoğlu reçeteyi paylaştı! Kireçlenmeyi önlemek için 30 gün boyunca...

*3 saat ara ile tüketmeye dikkat ediniz.

*Bu karışım her defasında taze hazırlanmalıdır.

*Çünkü çınar yaprağı bekledikçe işlevini kaybeder. Ayrıca yüksek tansiyon hastaları tüketmemelidir.