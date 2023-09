Güneş lekelerini mermer gibi yapıyor! Boşa para dökmeyin, suyla karıştırıp farkı görün!

SİVİLCELERİN KÖKÜNÜ KURUTUYOR

Sivilceler aynaya her baktığınızda canınızı sıkıyor olabilir. Zamansız ortaya çıkan akne ve sivilceler cildin kusursuz görünümünü bozar. Elma sirkesini düzenli olarak kullanarak sivilce sorununu ortadan kaldırabilirsiniz. Elma sirkesi ciltteki bakterileri önler. İltihaplanmayı ortadan kaldırır. Sivilce ve akneleri kurutarak tekrar oluşmasını engeller. Elma sirkesini suyla birlikte karıştırıp her gece yatmadan önce pamuk yardımıyla cildinize sürün. Cildinizin temiz olmasına dikkat edin. Sabah uyandığınızda cildinizi su ile durulayın. Her gece bu işlemi uyguladığınızda elma sirkenin faydalarından yararlanabilirsiniz.