Güneş lekelerini mermer gibi yapıyor! Boşa para dökmeyin, suyla karıştırıp farkı görün!
Güneşin keyfini çıkarmak, yaz aylarının vazgeçilmez aktivitelerinden biridir. Ancak güneşin zararlı UV ışınlarına maruz kalmak, cilt lekeleri gibi istenmeyen sorunlara neden olabilir. Piyasada birçok güzellik ürünü bulunsa da bazen bu ürünler istenilen sonucu vermez. Neyse ki güneş lekelerini doğal yöntemlerle hafifletmek mümkün.
Giriş Tarihi: 28.09.2023
14:01
Güneşin tadını çıkarmak, özellikle yaz aylarında birçok insan için keyifli bir aktivitedir. Ancak güneşin zararlı UV ışınlarına maruz kalmak, cilt lekeleri gibi istenmeyen cilt sorunlarına yol açabilir. Bu nedenle güneş lekelerini doğal yöntemlerle hafifletmek ve cilt sağlığını korumak önemlidir. İşte cildinizi mermer gibi yapaca yöntem...
GALERİ DEVAM EDİYOR
Güneşlenmeyi çok seviyor olabilirsiniz ancak fazla güneşlenmek ve güneşlenirken cildi koruyan kremler kullanmamak güneş lekelerine sebep olabiliyor. Elma sirkesinin faydaları saymakla bitmez. Özellikle doğal cilt bakımı denildiğinde elma sirkesi çok sık kullanılır. Pek çok cilt probleminin çözümü için kullanılan elma sirkesi, düzenli olarak cilde sürüldüğünde cilt kusurlarını ortadan kaldırır. Akne, sivilce, siyah nokta ve güneş lekeleri üzerinde muhteşem etkiler yaratır.
Cilt bakımında kullanılan muhteşem bir doğal kaynak olan elma sirkesi, cildi onarır ve cilt kusurlarını giderir. Ciltte meydana gelen iltihaplanmayı önleyerek akne sorununu ortadan kaldırır. Her zaman bebek gibi pürüzsüz bir cilde sahip olmanızı sağlar. Elma sirkesinin cilde faydalarının detaylarına gelin birlikte bakalım.
PEELİNG KADAR ETKİLİ
Cilt yüzeyinde biriken ölü hücreler gözeneklerin tıkanmasına sebep olur. Tıkanmış gözeneklerde cilt problemlerini ortaya çıkarır. Elma sirkesi ile yüzünüzü sildiğinizde cildi ölü hücrelerden arındırabilirsiniz. Peeling kadar etkili olan elma sirkesi, cildi tamamen arındırır. Kusursuz ve canlı bir cilde sahip olmanıza yardımcı olur.
SİVİLCELERİN KÖKÜNÜ KURUTUYOR
Sivilceler aynaya her baktığınızda canınızı sıkıyor olabilir. Zamansız ortaya çıkan akne ve sivilceler cildin kusursuz görünümünü bozar. Elma sirkesini düzenli olarak kullanarak sivilce sorununu ortadan kaldırabilirsiniz. Elma sirkesi ciltteki bakterileri önler. İltihaplanmayı ortadan kaldırır. Sivilce ve akneleri kurutarak tekrar oluşmasını engeller. Elma sirkesini suyla birlikte karıştırıp her gece yatmadan önce pamuk yardımıyla cildinize sürün. Cildinizin temiz olmasına dikkat edin. Sabah uyandığınızda cildinizi su ile durulayın. Her gece bu işlemi uyguladığınızda elma sirkenin faydalarından yararlanabilirsiniz.