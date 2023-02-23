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Sabah uyanır uyanmaz bunu mutlaka yapın! Canan Karatay mucize gibi zayıflatan tarifi verdi! Etkisi inanılmaz...

Sağlıklı yaşam ve fit bir vücut genellikle kadınların gibi görünse de her insanın ihtiyacıdır. Bu amaçla pek çok diyet denemeleri yapılsa da doğru reçeteye sahip olmadığınız takdir de faydasını görmeniz zordur. Diyet ve sağlıklı beslenme deyince yasaklar listesi ile akıllarımıza kazınan Prof. Dr. Canan Karatay etkili formülü verdi. Karatay kahvaltısına dair detaylar haberimizde.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 23.02.2023 14:38
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Sabah uyanır uyanmaz bunu mutlaka yapın! Canan Karatay mucize gibi zayıflatan tarifi verdi! Etkisi inanılmaz...

Hem sağlık hem de kendimizle daha barışık bir hayat için hepimiz sağlıklı beslenip kilo verme ihtiyacını duymuşuzdur. Ancak yememek öyle kolayca olabilen bir durum değil. En azından bir öğünü doğru yakalamak hayatımızda birçok şeyi değiştirebilir. Konuya ilişkin Prof. Dr. Canan Karatay mucize gibi zayıflatan tarifi verdi. İşte kahvaltıda neler yenmeli nelerden uzak durulmalı...

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Sabah uyanır uyanmaz bunu mutlaka yapın! Canan Karatay mucize gibi zayıflatan tarifi verdi! Etkisi inanılmaz...

KAVUN VE KARPUZDAN UZAK DURULMALI!

Prof. Dr. Canan Karatay kahvaltı ile ilgili tüyolar verdi. Konuya ilişkin Karatay, "Karpuz ve kavun bilindiğinin aksine yüksek şeker içerdiğinden uzak durulması gereken ürünlerdir.

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Sabah uyanır uyanmaz bunu mutlaka yapın! Canan Karatay mucize gibi zayıflatan tarifi verdi! Etkisi inanılmaz...

Erik ve kiraz ise sağlıklı meyvelerdendir." dedi.

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Sabah uyanır uyanmaz bunu mutlaka yapın! Canan Karatay mucize gibi zayıflatan tarifi verdi! Etkisi inanılmaz...

Karatay ayrıca markette satılan tavukların yerine köy tavuğu denilen, dolaşarak büyüyen tavuklardan tüketilmesi gerektiği söyledi.

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Sabah uyanır uyanmaz bunu mutlaka yapın! Canan Karatay mucize gibi zayıflatan tarifi verdi! Etkisi inanılmaz...

SÜREKLİ YEMEK YEMEYİN!

Karatay diyetinde, sürekli yemek yenmemesi gerekiyor. Çünkü bunun sonucunda insülin direnciniz tükselecektir. Karatay, Her gün pastırmalı yumurta, iki yumurta veya menemen yiyebilirsiniz.