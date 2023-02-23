HaberlerGaleriSabah uyanır uyanmaz bunu mutlaka yapın! Canan Karatay mucize gibi zayıflatan tarifi verdi! Etkisi inanılmaz...
Sabah uyanır uyanmaz bunu mutlaka yapın! Canan Karatay mucize gibi zayıflatan tarifi verdi! Etkisi inanılmaz...
Sağlıklı yaşam ve fit bir vücut genellikle kadınların gibi görünse de her insanın ihtiyacıdır. Bu amaçla pek çok diyet denemeleri yapılsa da doğru reçeteye sahip olmadığınız takdir de faydasını görmeniz zordur. Diyet ve sağlıklı beslenme deyince yasaklar listesi ile akıllarımıza kazınan Prof. Dr. Canan Karatay etkili formülü verdi. Karatay kahvaltısına dair detaylar haberimizde.