'Ramazan'da susuzluk için ne tüketmeliyim' diyorsanız bu 3 besine yer açın! İbn-i Sina'nın yüzyıllar önceki sırrı!

Ramazan ayına kısa bir süre kala oruç tutacak olan kişiler, "Ramazan'da susamamak için neler yapmalıyız?" sorusuna yanıt aramaya başladı. 11 Ayın Sultanı Ramzanda ayının ilk sahuruna 22 Mart Pazartesiyi 23 Mart Salı'ya bağlayan gece kalkılacak.Beslenme alışkanlıklarını değişeceği bu bir ay içerisinde susamamak için iftarda ve sahurda yenilen yemeklere dikkat etmek gerekiyor. İslamın altın çağı döneminin en önemli doktorlarından İbn-i Sina yüzyıllar önce formülünü öğütlemiş! Ramazan'da susamamak için bu 3 besine sofralarınızda yer verin. İşte, modern tıbba öncülük eden İbn-i Sina'nın mucizevi sırrı...