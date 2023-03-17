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Haberler Galeri 'Ramazan'da susuzluk için ne tüketmeliyim' diyorsanız bu 3 besine yer açın! İbn-i Sina'nın yüzyıllar önceki sırrı!

'Ramazan'da susuzluk için ne tüketmeliyim' diyorsanız bu 3 besine yer açın! İbn-i Sina'nın yüzyıllar önceki sırrı!

Ramazan ayına kısa bir süre kala oruç tutacak olan kişiler, "Ramazan'da susamamak için neler yapmalıyız?" sorusuna yanıt aramaya başladı. 11 Ayın Sultanı Ramzanda ayının ilk sahuruna 22 Mart Pazartesiyi 23 Mart Salı'ya bağlayan gece kalkılacak.Beslenme alışkanlıklarını değişeceği bu bir ay içerisinde susamamak için iftarda ve sahurda yenilen yemeklere dikkat etmek gerekiyor. İslamın altın çağı döneminin en önemli doktorlarından İbn-i Sina yüzyıllar önce formülünü öğütlemiş! Ramazan'da susamamak için bu 3 besine sofralarınızda yer verin. İşte, modern tıbba öncülük eden İbn-i Sina'nın mucizevi sırrı...

Giriş Tarihi: 17.03.2023 10:33
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’Ramazan’da susuzluk için ne tüketmeliyim’ diyorsanız bu 3 besine yer açın! İbn-i Sina’nın yüzyıllar önceki sırrı!

İbn-i Sina yüzyıllar önce formülünü vermiş! Ramazan ayına sayılı günler kala belenmeyle ilgili öneriler araştırılıyor.Uzun süren oruçluluk halinin yanı sıra sıvı kaybının artmasıyla birlikte, vücut yüksek oranda susuz kalabiliyor. Susuluğu önlemek için ise sahur ve iftarda yenilen yemeklere dikkat edilmesi gerekiyor. Peki, Ramazan'da susamamak için neler yapmalıyız? İşte, İbn-i Sina'nın sofralarınızdan eksik etmeyin dediği o 3 besin...

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’Ramazan’da susuzluk için ne tüketmeliyim’ diyorsanız bu 3 besine yer açın! İbn-i Sina’nın yüzyıllar önceki sırrı!

İBN-İ SİNA YÜZYILLAR ÖNCE ÖĞÜTLEMİŞ!

Ramazan'da "Susuzluk için ne tüketmeliyim?" diyorsanı İbn-i Sina'nın binlerce yıl önce yazdığına kulak verin. El-Kanun Fi't Tıbb adlı eserinde susuzluk için demirhindiyi öneren İbn-i Sina'nın bu notları modern tıbba da öncülük ediyor.

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’Ramazan’da susuzluk için ne tüketmeliyim’ diyorsanız bu 3 besine yer açın! İbn-i Sina’nın yüzyıllar önceki sırrı!

Ramazan boyunca hem iftar hem de sahurda tüketilen yiyecekler gün boyu açlığın ve susuzluğun önüne geçebiliyor.

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’Ramazan’da susuzluk için ne tüketmeliyim’ diyorsanız bu 3 besine yer açın! İbn-i Sina’nın yüzyıllar önceki sırrı!

BU 3 BESİNE SOFRALARINIZDA YER VERİN!

Demirhindi

Kayısı kompostosu

Armut

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’Ramazan’da susuzluk için ne tüketmeliyim’ diyorsanız bu 3 besine yer açın! İbn-i Sina’nın yüzyıllar önceki sırrı!

DEMİRHİNDİNİN FAYDALARI

Susuzluğa karşı etkilidir.

Kusmaya karşı etkilidir.

Safrayı bağırsaklar yoluyla atar

Ateşli hastalıklarda faydalıdır