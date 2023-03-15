15 Mart 2023, Çarşamba
Maden suyunu sakın böyle içmeyin! Bugüne kadar yanlış biliyormuşuz! İşte faydasını yok eden hata
Maden suyunun faydalarını istemeden yok ediyor olabilirsiniz. Hemen hemen hepimizin sindirimi kolaylaştırmak için içtiği maden sularını bu yöntemle içmek, faydadan çok zarar sağlıyor. Marketlerden satın aldığımız tüm maden suları aynı sodyum içeriğine sahip değildir. Fazla sodyum içeriği kan basıncını tehlikeli şekilde yükseltebilir. Sağlığımız için mutlaka şekersiz ve tatlandırıcısız olanları tercih etmeliyiz. Peki, maden suyunun faydaları nelerdir, nasıl tüketilmeli? İşte, maden suyunun faydasını ortadan kaldıran o hata...
Giriş Tarihi: 15.03.2023 08:55 Güncelleme Tarihi: 15.03.2023 08:56
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