15 Mart 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Maden suyunu sakın böyle içmeyin! Bugüne kadar yanlış biliyormuşuz! İşte faydasını yok eden hata

Maden suyunu sakın böyle içmeyin! Bugüne kadar yanlış biliyormuşuz! İşte faydasını yok eden hata

Maden suyunun faydalarını istemeden yok ediyor olabilirsiniz. Hemen hemen hepimizin sindirimi kolaylaştırmak için içtiği maden sularını bu yöntemle içmek, faydadan çok zarar sağlıyor. Marketlerden satın aldığımız tüm maden suları aynı sodyum içeriğine sahip değildir. Fazla sodyum içeriği kan basıncını tehlikeli şekilde yükseltebilir. Sağlığımız için mutlaka şekersiz ve tatlandırıcısız olanları tercih etmeliyiz. Peki, maden suyunun faydaları nelerdir, nasıl tüketilmeli? İşte, maden suyunun faydasını ortadan kaldıran o hata...

Giriş Tarihi: 15.03.2023 08:55 Güncelleme Tarihi: 15.03.2023 08:56
  • 1
  • 15
Maden suyunu sakın böyle içmeyin! Bugüne kadar yanlış biliyormuşuz! İşte faydasını yok eden hata

Maden suynu sakın böyle içmeyin! Yerin altından gelen maden suları, metabolizmamızın ihtiyacı olan mineral ve sıvı ihtiyacını gidermek için oldukça faydalıdır. Maden suları günlük hayatımızda en sık içtiğimiz içecekler arasında yer alır. Bazı hastalıkların giderilmesi ve önlenmesi için doğal bir tedavi yöntemi görevi görmektedir. Tüm bunların akabinde bazı araştırmalar maden sularının yanlış içildiği takdirde faydasının yok edildiğini söylüyor. İşte, o hata...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 15
Maden suyunu sakın böyle içmeyin! Bugüne kadar yanlış biliyormuşuz! İşte faydasını yok eden hata

O HATA TÜM FAYDASINI YOK EDİYOR!

Maden suyunun tüm bu faydalarını aslında farkında olmadan yok ediyor olabilirsiniz. Maden sularını içeriğindeki tüm faydalardan yararlanabilmek için maden suyunun bardakta değil, kendi cam şişesinde tüketilmesi gerekiyor.

  • 3
  • 15
Maden suyunu sakın böyle içmeyin! Bugüne kadar yanlış biliyormuşuz! İşte faydasını yok eden hata

Çünkü maden suyunun bardağa dökülmesi köpürmesine ve içeriğindeki gazın (Co2) açığa çıkmasına sebep oluyor. Buda maden suyunun tüm besin değerinin uçup gitmesine yol açıyor.

  • 4
  • 15
Maden suyunu sakın böyle içmeyin! Bugüne kadar yanlış biliyormuşuz! İşte faydasını yok eden hata

MADEN SUYUNUN FAYDALARI NELERDİR?

Yeraltından gelen şifa deposu olan bu su böbrek ve idrar yollarında taş oluşmasını engellemeye yardımcı olmaktadır.

Vücuttaki enfeksiyonların atılmasını sağlar

Safra kesesi ve pankreas organlarının işleyişini sağlamaktadır.

  • 5
  • 15
Maden suyunu sakın böyle içmeyin! Bugüne kadar yanlış biliyormuşuz! İşte faydasını yok eden hata

İçeriğinde bulunan karbonhidrat sayesinde metabolizmanın hızlanmasını sağlamaktadır. Buda yağ yakmanızı sağlar.

Bağırsakların düzenli bir şekilde çalışmasını sağlar ve ayrıca kabızlığa iyi gelmektedir.